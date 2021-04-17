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Шашлык из этого мяса назван самым вредным: ограничьте его употребление

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 10:10
Шашлык из этого мяса назван самым вредным: ограничьте его употребление Фото: Шашлык из какого мяса самый вредный (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине весной традиционно стартовал сезон шашлыков. Как правило, мы выбираем для жарки на мангале свинину или курицу, но не всякое мясо одинаково полезно. Интересно, что за жирную свинину вступились сексологи, а при выборе куриного мяса нужно учитывать один нюанс. Какое мясо для шашлыка самое полезное, а какое - нет - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет mke.ee

Баранина

Экзотический шашлык из баранины врачи-диетологи признали самым вредным. Дело в том, что это мясо слишком "тяжелое" для организма - его трудно переваривать, кроме того, оно слишком жирное. В оправдание баранине можно сказать, что в ней содержится полезный для мозга лецитин, а также фтор - необходимый элемент для зубов.

Говядина

Если вы полюбляете шашлык из этого мяса, отдайте предпочтение молодому мясу. В противном случае вы получите продукт богатый насыщенными жирами и вредными компонентами, которые успело за свою жизнь накопить животное.

Свинина

Несмотря на то, что этот вид мяса очень жирный, за него неожиданно вступились сексологи. Дело в том, что в свином сале есть арахидоновая кислота - она является непременным компонентом для выработки женских и мужских гормонов. Чтобы сгладить фактор жирности свинины, замаринуйте ее в травах, а не в жирном и вредном майонезе.

Курица и индейка

Мясо курицы весьма полезно для сердца. Однако сегодня весьма непросто найти птицу без ударных доз антибиотика. В качественном курином мясе много необходимых витаминов и белка. А вот индейка же и вовсе считается диетическим продуктом. Объем содержащегося в ней фосфора ставит ее на одну ступень с рыбой.

Ранее эксперты назвали также самый опасный маринад для шашлыков, поскольку при жарке выделяются канцерогены.

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