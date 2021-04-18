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Что едят долгожители: список продуктов вас сильно удивит

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 09:56
Что едят долгожители: список продуктов вас сильно удивит Фото: Названы продукты, которые едят долгожители (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мнение о том, что здоровое питание слишком сложное и финансово затратное – ошибочно. Так как самые обычные и доступные продукты являются основой рациона долгожителей.

Как сообщает издание Maximum, среди всех продуктов долгожители выделили четыре основных, которые помогают им оставаться бодрыми, энергичными и здоровыми.

Брокколи

Эксперты советуют включить брокколи в свой рацион, так как в ней содержится масса витаминов и полезных веществ, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. В такой капусте содержится много хрома, которые помогает держать в нормы артериальное давление.

Томаты

Эти ярко-красные овощи богаты на ликопин – мощный антиоксидант, который защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов. Особенно полезными являются помидоры, которые прошли короткую термическую обработку – после нее количество ликопинов в мякоти томатов вырастают на одну треть.

Горький шоколад

Исследователи установили, что любители горького шоколада живут в среднем дольше на один год. Потому что такой шоколад обеспечивает организм полифенолами, которые замедляют процесс старения организма и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Свекла

Оказалось, что в этом простом продукте содержится много бетаина, который согласно исследованиям, снижает риск развития аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще свекла улучшает работу сердца и сосудов, помогает пищеварению и укрепляет нервную систему.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя добавлять в кофе.

А также рассказывали о том, какие продукты могут вызвать воспаление кишечника.

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