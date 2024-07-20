"Схожий на батька". Тіна Кароль показалася з красенем-сином (фото)

Співачка Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина Веніаміна, який зараз навчається у Великобританії, а на канікули повертається до України, де проводить час з мамою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку виконавиці.
Так, артистка зараз перебуває у Львові, де у неї запланований концерт.
Підтримати зіркову матусю приїхав її єдиний нащадок Веніамін.
У своєму блозі співачка показала, як вони проводять разом час.
@tinakarol Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові Зустрінемось на концерті ввечері? #тінакароль #tinakarol original sound - Tina Karol
Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Як відомо, Веніамін - син Тіни від покійного чоловіка Євгена Огіра, якого не стало 10 років тому.
Вені було лише 4 роки, коли його батька забрала невиліковна хвороба - рак. З того дня Тіна Кароль не святкує свої дні народження.