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"Схожий на батька". Тіна Кароль показалася з красенем-сином (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина Веніаміна, який зараз навчається у Великобританії, а на канікули повертається до України, де проводить час з мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку виконавиці.

Як виглядає син Тіни Кароль

Так, артистка зараз перебуває у Львові, де у неї запланований концерт.

Підтримати зіркову матусю приїхав її єдиний нащадок Веніамін.

У своєму блозі співачка показала, як вони проводять разом час.

@tinakarol Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові Зустрінемось на концерті ввечері? #тінакароль #tinakarol  original sound - Tina Karol

  • Веня такий дорослий і такий красунчик
  • Як же він виріс, чому час йде так швидко
  • Кадр з Веніаміном дуже нагадав часи Тіни поряд з Євгеном
  • Радію за вас! Круто що є можливість провести час разом
  • Капець як Вєня схожий на Євгена

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Як відомо, Веніамін - син Тіни від покійного чоловіка Євгена Огіра, якого не стало 10 років тому.

Вені було лише 4 роки, коли його батька забрала невиліковна хвороба - рак. З того дня Тіна Кароль не святкує свої дні народження.

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