Тіна Кароль підкорила мережу гнучкістю: "Це йога чи трюк каскадерів?" (відео)

Співачка Тіна Кароль вразила фанів. Вона показала, як займається йогою та виконує складні вправи. Артистка багато працює над своєю фігурою, а тому може похизуватися гнучкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Кароль поділилася в TikTok .

Що показала співачка

Так, Кароль вже не вперше демонструє неймовірні здібності у спорті. Але цього разу зірка пішла ще далі. Вона показала стійку на голові.

Під час виконання трюків співачка почувалася комфортно. Вона з легкістю стояла на голові, впевнено тримала рівновагу та ніби й не хвилювалася через те, що щось може піти не так.

Для занять йогою Кароль обрала ефектний костюм з відкритою спиною. Артистка не приховує, що пишається своєю фігурою, а тому часто приміряє сміливі "луки".

Як реагує мережа

У коментарях під відео юзери залишили чимало компліментів. Вони зазначають, що вражені гнучкістю Кароль. Її відео швидко збирає лайки та репости. А фани пишуть:

"Це йога чи трюк каскадерів?"

"Неймовірна"

"Цей новий челендж"

"Робіть цю вправу кожного дня і шия не буде боліти"

"Боже! Як круто"

Відчуваю, це стане новим трендом, спробую повторити"

"Якщо я так стану, то кров з носа піде, і зірочки побачу".

До слова, нещодавно Кароль похизувалася "сталевим пресом", а також запустила власний тренд у соцмережах. Співачка розповідала про аштанга-йогу, а потім пропонувала фанам повторити складні трюки.

Прес Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)