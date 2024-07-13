Тіна Кароль підкорила мережу гнучкістю: "Це йога чи трюк каскадерів?" (відео)
Співачка Тіна Кароль вразила фанів. Вона показала, як займається йогою та виконує складні вправи. Артистка багато працює над своєю фігурою, а тому може похизуватися гнучкістю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Кароль поділилася в TikTok.
Що показала співачка
Так, Кароль вже не вперше демонструє неймовірні здібності у спорті. Але цього разу зірка пішла ще далі. Вона показала стійку на голові.
Під час виконання трюків співачка почувалася комфортно. Вона з легкістю стояла на голові, впевнено тримала рівновагу та ніби й не хвилювалася через те, що щось може піти не так.
Для занять йогою Кароль обрала ефектний костюм з відкритою спиною. Артистка не приховує, що пишається своєю фігурою, а тому часто приміряє сміливі "луки".
Як реагує мережа
У коментарях під відео юзери залишили чимало компліментів. Вони зазначають, що вражені гнучкістю Кароль. Її відео швидко збирає лайки та репости. А фани пишуть:
- "Це йога чи трюк каскадерів?"
- "Неймовірна"
- "Цей новий челендж"
- "Робіть цю вправу кожного дня і шия не буде боліти"
- "Боже! Як круто"
- Відчуваю, це стане новим трендом, спробую повторити"
- "Якщо я так стану, то кров з носа піде, і зірочки побачу".
До слова, нещодавно Кароль похизувалася "сталевим пресом", а також запустила власний тренд у соцмережах. Співачка розповідала про аштанга-йогу, а потім пропонувала фанам повторити складні трюки.
Прес Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)
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