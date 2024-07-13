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Тіна Кароль підкорила мережу гнучкістю: "Це йога чи трюк каскадерів?" (відео)

Субота 13 липня 2024 20:29
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Тіна Кароль підкорила мережу гнучкістю: "Це йога чи трюк каскадерів?" (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль вразила фанів. Вона показала, як займається йогою та виконує складні вправи. Артистка багато працює над своєю фігурою, а тому може похизуватися гнучкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Кароль поділилася в TikTok.

Що показала співачка

Так, Кароль вже не вперше демонструє неймовірні здібності у спорті. Але цього разу зірка пішла ще далі. Вона показала стійку на голові.

Під час виконання трюків співачка почувалася комфортно. Вона з легкістю стояла на голові, впевнено тримала рівновагу та ніби й не хвилювалася через те, що щось може піти не так.

Для занять йогою Кароль обрала ефектний костюм з відкритою спиною. Артистка не приховує, що пишається своєю фігурою, а тому часто приміряє сміливі "луки".

Як реагує мережа

У коментарях під відео юзери залишили чимало компліментів. Вони зазначають, що вражені гнучкістю Кароль. Її відео швидко збирає лайки та репости. А фани пишуть:

  • "Це йога чи трюк каскадерів?"
  • "Неймовірна"
  • "Цей новий челендж"
  • "Робіть цю вправу кожного дня і шия не буде боліти"
  • "Боже! Як круто"
  • Відчуваю, це стане новим трендом, спробую повторити"
  • "Якщо я так стану, то кров з носа піде, і зірочки побачу".

До слова, нещодавно Кароль похизувалася "сталевим пресом", а також запустила власний тренд у соцмережах. Співачка розповідала про аштанга-йогу, а потім пропонувала фанам повторити складні трюки.

Тіна Кароль приголомшила фанатів своїм пресом. В чому секрет?

Прес Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)

Нагадаємо, нещодавно українська співачка похвалилася новою машиною за 2 мільйони.

Окрім цього, раніше ми розповідали, що відомий продюсер відповів на скандальні заяви Волошина та Верби.

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