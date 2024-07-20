"Похож на отца". Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото)

Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании, а на каникулы возвращается в Украину, где проводит время с мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу исполнительницы.
Так, артистка сейчас находится во Львове, где у нее запланирован концерт.
Поддержать звездную маму приехал ее единственный потомок Вениамин.
В своем блоге певица показала, как они проводят вместе время.
@tinakarol Найцінніша підтримка сьогодні зі мною у Львові Зустрінемось на концерті ввечері? #тінакароль #tinakarol original sound - Tina Karol
Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Как известно, Вениамин - сын Тины от покойного мужа Евгения Огира, которого не стало 10 лет назад.
Вене было всего 4 года, когда его отца забрала неизлечимая болезнь - рак. С того дня Тина Кароль не отмечает свои дни рождения.