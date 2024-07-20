"Похож на отца". Тина Кароль показалась с красавцем-сыном (фото)

Как выглядит сын Тины Кароль

Так, артистка сейчас находится во Львове, где у нее запланирован концерт.

Поддержать звездную маму приехал ее единственный потомок Вениамин.

В своем блоге певица показала, как они проводят вместе время.

Веня такий дорослий і такий красунчик

Як же він виріс, чому час йде так швидко

Кадр з Веніаміном дуже нагадав часи Тіни поряд з Євгеном

Радію за вас! Круто що є можливість провести час разом

Капець як Вєня схожий на Євгена

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Как известно, Вениамин - сын Тины от покойного мужа Евгения Огира, которого не стало 10 лет назад.

Вене было всего 4 года, когда его отца забрала неизлечимая болезнь - рак. С того дня Тина Кароль не отмечает свои дни рождения.