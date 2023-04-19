Схожі на своїх власників. Вчені з'ясували, які риси характеру собаки переймають від людей

Як синхронізуються характери собаки та людини

Дослідники з Інституту історії людства в Німеччині проаналізували 29 опублікованих робіт про стосунки між власниками собак. Вони виявили, що часто господарі, які мають хороші стосунки із собакою, є ідентичними за характером.

Однак виявили, що тварина була більш відкритою та дружелюбною, навіть якщо її господар не надто приємна людина.

"Особливо у випадках, якщо власники не володіють цими рисами, вони можуть отримати велику користь від їх присутності у своїх собак", - йдеться в дослідженні.

Формування хороших стосунків із собакою має як фізичну, так і психологічну користь для людини. Однак, особливо після COVID-19, власники все частіше відмовляються від своїх домашніх тварин. Крім фінансових причин і відсутності часу, багато хто посилається на власну мотивацію.

У новому дослідженні вчені хотіли з'ясувати, які риси приводять до позитивних стосунків між собакою та людиною. Науковці дійшли висновку, що стосунки, де улюбленець і господар доповнюють одне одного, є більш повноцінним та функціональними.

Крім того, з'ясувалося, що характер собаки може збігатися із характером його власника. Тобто якщо господар тварини знервований і весь час поспішає, то, ймовірно, що чотирилапий буде проявляти агресію. Усе залежить від того, до якого ритму життя звикає пес та як його виховують.

Якщо людина схильна прив'язуватися до інших, то в такому випадку собака може страждати на тривогу розлуки. Для неї буде складно переживати відсутність господаря поруч.

Головною метою цих досліджень вчені називають підвищення попиту на турботу про братів наших менших і збільшення кількості собачників.