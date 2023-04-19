Похожи на своих владельцев. Ученые выяснили, какие черты характера собаки перенимают у людей

Как синхронизируются характеры собаки и человека

Исследователи из Института истории человечества в Германии проанализировали 29 опубликованных работ об отношениях между владельцами собак. Они обнаружили, что часто хозяева, имеющие хорошие отношения с собакой, идентичны по характеру.

Однако обнаружили, что животное было более открытым и дружелюбным, даже если его хозяин не слишком приятный человек.

"Особенно в случаях, если владельцы не обладают этими чертами, они могут извлечь большую пользу от их присутствия у своих собак", - говорится в исследовании.

Формирование хороших отношений с собакой имеет как физическую, так и психологическую пользу для человека. Однако особенно после COVID-19, владельцы все чаще отказываются от своих домашних животных. Помимо финансовых причин и отсутствия времени многие ссылаются на собственную мотивацию.

В новом исследовании учёные хотели выяснить, какие черты приводят к положительным отношениям между собакой и человеком. Ученые пришли к выводу, что отношения, где любимец и хозяин дополняют друг друга, более полноценные и функциональные.

Кроме того, выяснилось, что характер собаки может совпадать с характером ее владельца. То есть если хозяин животного взвинчен и все время спешит, то, вероятно, что четырехлапый будет проявлять агрессию. Все зависит от того, к какому ритму жизни привыкает пес и как его воспитывают.

Если человек склонен привязываться к другим, то в таком случае собака может страдать тревогой разлуки. Для нее будет сложно переживать отсутствие хозяина рядом.

Главной целью этих исследований ученые называют повышение спроса на заботу о братьях наших меньших и увеличение количества собачников.