Схождение ледяной лавины на Марсе: NASA поразило впечатляющим фото

NASA показало фото ледяной лавины на Марсе (коллаж РБК-Украина)

Лавины на Красной планете происходят каждую весну

Космический орбитальный аппарат NASA "Марс" снял схождение лавины на Красной планете, которые регулярно происходят весной. Фотография была получена бортовой камерой высокого разрешения (HiRISE), разработанной Лунной и Планетарной лабораторией Университета Аризоны. Об этом сообщает IBT.

На снимке видно облако красноватой пыли на склоне марсианской горы.

Как объясняют эксперты, лавины на четвертой от Солнца планете обычно происходят весной, когда солнечный свет дает тепло, заставляя ледяные слои таять и разрушаться.

Специалист из Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны Кенди Хансен отмечает, что каждую весну солнце согревает ряд слоев на северном полюсе Марса, который называют слоистыми отложениями северной полярности.

"Тепло дестабилизирует лед, и блоки распадаются", - добавила она.

Лавина на Марсе (Фото: NASAtwitter.com/NASASolarSystem - NASA/JPL/University of Arizona )

Облако от лавины образуется, когда разрыхленные слои мусора достигают дна марсианской скалы. Поскольку слои на дне горы состоят из различных материалов с различными текстурами и цветами, лавина образует облака с необычным внешним видом.

"Когда они достигают дна утеса высотой более 500 метров, блоки поднимают облако пыли. Слои под ним имеют разные цвета и текстуры в зависимости от количества пыли, смешанной со льдом", - говорит эксперт.

Помимо теплого времени года, лавины на Марсе также могут быть вызваны рядом факторов на поверхности Красной планеты. В июне 2018 года орбитальному аппарату NASA удалось обнаружить лавину, вызванную воздействием метеорита на Марс.

По данным NASA, камень, ударивший о поверхность Марса, имел длину всего около пяти метров и оставил небольшой кратер. Поскольку метеорит упал на склоне, он дестабилизировал его и вызвал лавину грязи и пыли.

На изображении, снятом камерой HiRISE Mars Reconnaissance Orbiter, можно увидеть след лавины, которая образовала длинную полосу на поверхности, выходящую из ударного кратера.

Как сообщалось ранее, астрономы с помощью телескопа NASA TESS, который сконструирован специально для поиска экзопланет, обнаружили три новых объекта, которые вращаются вокруг карлика M-типа, известного как GJ 357. Это ближайшая планетная система, на которой потенциально может быть жизнь.

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