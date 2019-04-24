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NASA сообщило о первой записи звука землетрясения на Марсе

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 10:00
NASA сообщило о первой записи звука землетрясения на Марсе
Фото: сейсмометр SEIS (nasa.gov)

Землетрясение было зафиксировано 6 апреля

Аппарат NASA, которым вооружен марсианский посадочный модуль InSight, впервые измерил и зарегистрировал вероятное землетрясение на Марсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Слабый сейсмический сигнал, обнаруженный прибором "Сейсмический эксперимент для внутренней конструкции" (SEIS), был зафиксирован 6 апреля, в 128-й день Марса, который еще называют "соль".

"Это первое зарегистрированное дрожание, которое, кажется, пришло изнутри планеты, а не вызвано силами над поверхностью, такими как ветер. Ученые все еще изучают данные, чтобы определить точную причину сигнала", - сообщили в NASA.

На записи можно услышать три различных типа звуков: шум ветра, само сейсмическое событие и звук от манипулятора InSight с фотокамерой. Аудио ускорено в 60 раз, потому что такие вибрации коры Марса не слышны человеческому уху.

Датчик был размещен на Марсе после посадки InSight осенью 2018 года. Ранее подобных приборов на других планетах не устанавливали.

Ранее NASA провело первые летные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года.

РБК-Украина писало, что администратор американского агентства NASA Джим Брайденстайн провел совещание о том, как ведомство может вернуть людей на Луну к 2024 году.

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