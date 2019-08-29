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Маск назвал сроки полета корабля Starship на орбиту

Новости » В мире    29.08.2019 - 11:15
Маск назвал сроки полета корабля Starship на орбиту
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Первый орбитальный полет космического корабля Starship состоится не раньше октября

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет космического корабля Starship, который состоится не раньше октября. Об этом он написал в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

По его словам, в октябре планируется полет на высоту 20 км, а вскоре после этого - выход на орбиту. Starship Mk1 будет полностью собран к 28 сентября. К этому дню Маск пообещал опубликовать и более подробную информацию о предстоящем полете.

Маск назвал сроки полета корабля Starship на орбиту

Ранее компания провела испытание прототипа космического корабля Starship - Starhopper. Аппарат вертикально поднялся в воздух на высоту 150 м и плавно сел после полета менее одной минуты.

25 июля на площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, произошел пожар. Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида).

По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания являются неполадки электрооборудования. Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

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