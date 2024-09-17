Американська акторка з'явилася на Еммі-2024 у сукні українського бренду (фото)

Американська акторка Деметрія МакКінні вийшла на червону доріжку 76-ї премії Еммі, яка відбулася у Лос-Анджелесі, у вбранні від українського бренду GASANOVA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

Так, для телевізійної премії 44-річна зірка обрала ефектне вбрання з драпіруванням на талії та високим розрізом, прикрашене кристалами для додаткового блиску.

Світлинами з відміткою українського бренду вона поділилася у соцмережах. Дизайнерка Ельвіра Гасанова також зробила репост публікації.

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До слова, образ Деметрії був включений до списку найкращих нарядів вечірки за версією журналу Harper's Bazaar.

У цьому рейтингу також відзначили Різ Візерспун у сукні від Dior, Софію Вергару в Dolce&Gabbana, Гайді Клум у Sophie Couture та інших знаменитостей.

Що відомо про бренд GASANOVA

GASANOVA - це український бренд, створений дизайнером Ельвірою Гасановою, уродженкою Донецька. У роботі над своїми колекціями вона завжди прагне знаходити нові форми й оригінальні рішення, приділяючи особливу увагу незвичному крою, цікавим поєднанням матеріалів і вишуканим деталям, таким як оздоблення кристалами Swarovski.

Одяг від Гасанової обирають такі знаменитості, як Джіджі Хадід, Кортні Кардаш'ян, Періс Гілтон, Тоні Брекстон, а також українські зірки та відомі особистості, зокрема Олена Зеленська.

На четвертому Саміті перших леді і джентльменів, який пройшов 12 вересня в Києві, перша леді України була одягнена в білий костюм GASANOVA з унікальною деталлю.