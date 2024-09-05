"Бувають дні, коли особливо тяжко": Зеленська зробила емоційну заяву

У перші дні вересня країна-окупант Росія здійснила масовані ракетні атаки по нашій країні . Під обстрілами опинилися різні міста, відомо про десятки загиблих та сотні поранених. На тлі трагічних подій перша леді Олена Зеленська зробила емоційну заяву.

Що написала дружина Володимира Зеленського на своїй сторінці в Instagram , розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Заява Зеленської

У публікації пані Олена зізналася що навіть у час важкої оборони наступають дні, які особливо важко пережити. Вона підкреслила, що саме цього і прагне агресор - завдати болю.

"Навіть під час важкої оборони бувають дні, коли особливо тяжко. Саме такі ці перші дні вересня. Львів, Кривий Ріг, Полтава, Суми… Цього й хоче російський нападник - завдати болю", - написала обраниця українського президента.

"Але йому ніколи не вдасться завдати нам ще й відчаю та безнадії - доки ми разом, доки допомагаємо одне одному, стежимо за власним ментальним станом і підтримуємо його в інших, доки нам не байдуже", - додала вона.

Кадри руйнувань (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді закликала українців бути об'єднаними, дбати про власний ментальний стан, берегти одне одного і бути добрішими - за наявності таких умов перемога настане значно швидше.

"Бережімо одне одного й себе. Будьмо добрішими та чуйнішими до тих, хто поряд, до своїх. Бо перемога не тільки в стійкості, а й у людяності. Ми людяні. Ми переможемо", - зауважила вона.

Окрім того, Зеленська показала жахливі кадри руйнувань внаслідок російської тиранії. На опублікованих фото можна побачити зруйновані будинки Львівщини та інших українських міст.

Зеленська висловилася про російську агресію (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли Полтаву, внаслідок чого обірвалося життя близько 50 мешканців України.

У середу, 4 вересня, загарбники здійснили масовану ракетну атаку по Львівщині та іншим українським містам. Черговий акт терору також призвів до смертей, поранень, пошкоджених будівель та життів.