UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео

Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою (instagram.com.biedniakov)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією. На день народження шоумен підготував доньці особливий подарунок.

Зворушливе відео опублікувала дружина телеведучого Анастасія Коротка у своєму Instagram.

Зокрема, донці шоумена нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.

За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найкращий подарунок - зустріч з татом.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

У коментарях користувачі пишуть, що плакали разом з дівчинкою від щастя.

  • Сиджу і плачу. Ви мега круті;
  • Плачемо разом з вами від щастя та емоцій;
  • Це найкраще, що я бачила за останні 3 дня. Нехай усі діти будуть з батьками;
  • Нехай усі діти дочекаються своїх тат;
  • Яке неймовірне відео і емоції. Так зворушливо, неможливо стримати сліз.

Нещодавно стало відомо, що шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге.

Також шоумен розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
шоуменАндрей Бедняков