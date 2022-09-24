Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео

Зокрема, донці шоумена нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.

За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найкращий подарунок - зустріч з татом.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

У коментарях користувачі пишуть, що плакали разом з дівчинкою від щастя.