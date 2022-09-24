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Шоумен Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью: трогательное видео

Андрей Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью (instagram.com.biedniakov)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью Ксенией. На день рождения шоумен приготовил дочери особый подарок.

Трогательное видео опубликовала жена телеведущего Анастасия Короткая в своем Instagram.

В частности, дочери шоумена недавно исполнилось семь лет, однако звездный папа не смог присутствовать на празднике.

Через несколько дней Бедняков подготовил для дочери целый квест, в котором девочка искала подсказки среди домашних вещей и выполняла определенные задания. В конце ее ждал лучший подарок - встреча с папой.

"Самый главный подарок для Ксении - это был папа. Да, всего на несколько часов, потом Андрею нужно было лететь в Нью-Йорк вести благотворительное мероприятие, а потом сразу в Украину, но это был лучший подарок. Ксеня сказала, что папа лучше даже трехэтажный избушки для кукол", - написала Анастасия.

В комментариях пользователи пишут, что плакали вместе с девочкой от счастья.

  • Сижу и плачу. Вы мега круты;
  • Плачем вместе с вами от счастья и эмоций;
  • Это лучшее, что я видела за последние 3 дня. Пусть все дети будут с родителями;
  • Пусть все дети дождутся своих пап;
  • Какое невероятное видео и эмоции. Так трогательно, невозможно сдержать слез.

Недавно стало известно, что шоумен Андрей Бедняков станет отцом во второй раз.

Также шоумен рассказывал, почему выступал в России после 2014 года.

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шоуменАндрей Бедняков