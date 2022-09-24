Шоумен Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью: трогательное видео

В частности, дочери шоумена недавно исполнилось семь лет, однако звездный папа не смог присутствовать на празднике.

Через несколько дней Бедняков подготовил для дочери целый квест, в котором девочка искала подсказки среди домашних вещей и выполняла определенные задания. В конце ее ждал лучший подарок - встреча с папой.

"Самый главный подарок для Ксении - это был папа. Да, всего на несколько часов, потом Андрею нужно было лететь в Нью-Йорк вести благотворительное мероприятие, а потом сразу в Украину, но это был лучший подарок. Ксеня сказала, что папа лучше даже трехэтажный избушки для кукол", - написала Анастасия.

В комментариях пользователи пишут, что плакали вместе с девочкой от счастья.