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На шоу "Хто зверху?" раптово "повернувся" Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео)

Субота 27 січня 2024 19:00
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На шоу "Хто зверху?" раптово "повернувся" Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео) Артист здивував своїм вчинком (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Поліна Іваненко

Волонтер та екс-ведучий шоу "Хто зверху?" Сергій Притула здивував свою колишню колегу Лесю Нікітюк. Він раптово з'явився на зйомках проекту та ошелешив артистку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Притула "повернувся" на шоу "Хто зверху?"

Так, під час зйомок Нікітюк вичитувала сценарій та навіть не помітила, як до неї наближається Притула, з яким вона знімалася у проекті з сьомого по одинадцятий сезони. Ведуча була настільки ошелешена, що навіть не зуміла приховати емоції.

На шоу &quot;Хто зверху?&quot; раптово &quot;повернувся&quot; Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео)

На шоу &quot;Хто зверху?&quot; раптово &quot;повернувся&quot; Притула. Реакція Нікітюк безцінна (відео)

Притула з'явився на зйомках шоу "Хто зверху?" (скріншоти)

Під оплески захоплених глядачів шоумен подарував Нікітюк букет тюльпанів та ніжно її обійняв.

"Повернувся на знімальний майданчик! А якщо чесно, просто прийшов провідати", - написала в описі до відео ведуча.

Реакція мережі

"Повернення" Притули на шоу розчулило коментаторів. Юзери пишуть, що скучили за ведучим та сподіваються на те, аби він усе ж з'явився на проекті не тільки як гість. Також вони зазначили:

  • "Зрозуміло, чого Леся ще незаміжня, бо серце її зайнято Притулою"
  • "Нікітюк і Притула найкращі ведучі, яких я тільки знаю. Така гармонія між ними. Словами не передати"
  • "Як усі сумують за мирним життям, за нашим життям!".

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Сергій Притула Леся Нікітюк звезды шоу-бизнеса
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