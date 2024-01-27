На шоу "Хто зверху?" внезапно "вернулся" Притула. Реакция Никитюк бесценна (видео)

Волонтер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Сергей Притула удивил свою бывшую коллегу Лесю Никитюк. Он внезапно появился на съемках проекта и ошарашил артистку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Никитюк разместила на своей странице в Instagram .

Притула "вернулся" на шоу "Хто зверху?"

Так, во время съемок Никитюк вычитывала сценарий и даже не заметила, как к ней приближается Притула, с которым она снималась в проекте с седьмого по одиннадцатый сезоны. Ведущая была настолько ошарашена, что даже не сумела скрыть эмоции.

Притула появился на съемках шоу "Хто зверху?" (скриншоты)

Под аплодисменты восторженных зрителей шоумен подарил Никитюк букет тюльпанов и нежно обнял.

"Вернулся на съемочную площадку! А если честно, просто пришел проведать", - написала в описании к видео ведущая.

Реакция сети

"Возвращение" Притулы на шоу растрогало комментаторов. Юзеры пишут, что соскучились по ведущему и надеются на то, чтобы он все же появился на проекте не только в качестве гостя. Также они отметили: