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На шоу "Хто зверху?" внезапно "вернулся" Притула. Реакция Никитюк бесценна (видео)

Суббота 27 января 2024 19:00
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На шоу "Хто зверху?" внезапно "вернулся" Притула. Реакция Никитюк бесценна (видео) Артист удивил своим поступком (фото: instagram.com/siriy_ru)
Автор: Полина Иваненко

Волонтер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Сергей Притула удивил свою бывшую коллегу Лесю Никитюк. Он внезапно появился на съемках проекта и ошарашил артистку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Притула "вернулся" на шоу "Хто зверху?"

Так, во время съемок Никитюк вычитывала сценарий и даже не заметила, как к ней приближается Притула, с которым она снималась в проекте с седьмого по одиннадцатый сезоны. Ведущая была настолько ошарашена, что даже не сумела скрыть эмоции.

На шоу &quot;Хто зверху?&quot; внезапно &quot;вернулся&quot; Притула. Реакция Никитюк бесценна (видео)

На шоу &quot;Хто зверху?&quot; внезапно &quot;вернулся&quot; Притула. Реакция Никитюк бесценна (видео)

Притула появился на съемках шоу "Хто зверху?" (скриншоты)

Под аплодисменты восторженных зрителей шоумен подарил Никитюк букет тюльпанов и нежно обнял.

"Вернулся на съемочную площадку! А если честно, просто пришел проведать", - написала в описании к видео ведущая.

Реакция сети

"Возвращение" Притулы на шоу растрогало комментаторов. Юзеры пишут, что соскучились по ведущему и надеются на то, чтобы он все же появился на проекте не только в качестве гостя. Также они отметили:

  • "Понятно, почему Леся еще незамужем, потому что сердце ее занято Притулой"
  • "Никитюк и Притула лучшие ведущие, которых я только знаю. Такая гармония между ними. Словами не передать"
  • "Как все скучают по мирной жизни, по нашей жизни!".

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Сергей Притула Леся Никитюк звезды шоу-бизнеса
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