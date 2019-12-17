Шорт-лист кинопремии "Оскар": какие украинские фильмы попали в список

Нашумевший фильм "Домой" в шорт-лист "Оскара" не попал
В Лос-Анджелесе огласили шорт-лист престижной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". В список попало десять кинокартин и из них только одна – снята в совместном производстве с Украиной.
Ранее сообщалось, что фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" включили в шорт-лист "Оскара", но к сожалению картина прекратила свое участие в гонке на престижную премию.
Однако среди тех, кто продолжает бороться за награду, оказался фильм " Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула, который был снят совместно с Украиной.
"Раскрашенная птица" Вацлава Маргула
Это черно-белый фильм, который рассказывает историю о еврейском мальчике. Родители отправили его в село, чтобы спасти от нацистов во время Второй мировой войны. Эта работа была представлена на Венецианском фестивале и на "Оскар" она выдвинута Чехией.
Также в шот-лист вошли:
Победителей назовут во время 92-ой церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.