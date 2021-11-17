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Шонн Пенн посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни: трижды ударил в Колокол достоинства

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Киев, Среда 17 ноября 2021 17:09
Шонн Пенн посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни: трижды ударил в Колокол достоинства Коллаж РБК-Украина: Шонн Пенн трижды ударил в Колокол достоинства
Автор: Роман Мирончук

Шонн Пенн прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане. Известный американский актер, режиссер и продюсер посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни.

Об этом рассказал директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото Шонна Пенна, когда тот бил в Колокол достоинства три раза.

Шонн Пенн посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни: трижды ударил в Колокол достоинства

Шонн Пенн в Киеве (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)

По словам Пошивайло, для него было настоящей неожиданностью встретить голливудскую звезду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Пошивайло предложил обладателю двух оскаров ударить в Колокол достоинства и объяснил, что таким образом украинцы отдают дань уважения погибшим в их день рождения.

"Пенн задумался на мгновение и ударил в Колокол трижды", - написал Пошивайло.

Стоит отметить, что Шонна Пенна захватывает отвага борцов за свободу. Он также пообещал приехать на открытие Национального музея Революции Достоинства.

Напомним, украинская учительница из города Кременец в Тернопольской области рассказала, как покорила США. Она стала соучредителем популярного отеля в Йеллоустонском национальном парке Dreamcatcher Tipi Hotel.

Мы также писали о том, что Алек Болдуин обратился к людям после убийства украинки Галины Хатчинс.

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