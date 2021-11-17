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Шонн Пенн відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні: тричі вдарив у дзвін гідності

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Київ , Середа 17 листопада 2021 17:09
Шонн Пенн відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні: тричі вдарив у дзвін гідності Колаж РБК - Україна: Шонн Пенн тричі вдарив у Дзвін гідності
Автор: Роман Мирончук

Шонн Пенн прилетів в Україну, щоб зняти документальний фільм про події на Майдані. Відомий американський актор, режисер і продюсер відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні.

Про це розповів директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував фото Шонна Пенна, коли той бив у Дзвін гідності три рази.

Шонн Пенн відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні: тричі вдарив у дзвін гідності

Шонн Пенн у Києві (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)

За словами Пошивайло, для нього було справжньою несподіванкою зустріти голлівудську зірку на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Пошивайло запропонував власникові двох оскарів вдарити в Дзвін гідності і пояснив, що таким чином українці віддають данину поваги загиблим в їх день народження.

"Пенн задумався на мить і вдарив у дзвін тричі", - написав Пошивайло.

Варто зазначити, що Шонна Пенна захоплює відвага борців за свободу. Він також пообіцяв приїхати на відкриття Національного музею Революції Гідності.

Нагадаємо, українська вчителька з міста Кременець у Тернопільській області розповіла, як підкорила США. Вона стала співзасновником популярного готелю в Єллоустонському національному парку Dreamcatcher Tipi Hotel.

Ми також писали про те, що Алек Болдуін звернувся до людей після вбивства Українки Галини Хатчінс.

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