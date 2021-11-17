Шонн Пенн відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні: тричі вдарив у дзвін гідності
Шонн Пенн прилетів в Україну, щоб зняти документальний фільм про події на Майдані. Відомий американський актор, режисер і продюсер відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні.
Про це розповів директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло на своїй сторінці в Facebook.
Він також опублікував фото Шонна Пенна, коли той бив у Дзвін гідності три рази.
Шонн Пенн у Києві (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)
За словами Пошивайло, для нього було справжньою несподіванкою зустріти голлівудську зірку на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Пошивайло запропонував власникові двох оскарів вдарити в Дзвін гідності і пояснив, що таким чином українці віддають данину поваги загиблим в їх день народження.
"Пенн задумався на мить і вдарив у дзвін тричі", - написав Пошивайло.
Варто зазначити, що Шонна Пенна захоплює відвага борців за свободу. Він також пообіцяв приїхати на відкриття Національного музею Революції Гідності.
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