Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России

Миссия режиссера - донести миру правду о вторжении России в нашу страну.

"Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности", - говорится в сообщении.

24 февраля Пенн уже разговаривал с журналистами, с нашими военными, видел, как мы защищаем нашу страну.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности западным политикам", - говорят в ОП.

"Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - добавили в Офисе.

Шон Пенн в Украине (фото: t.me/OP_UA)