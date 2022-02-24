UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России

Автор: Дмитрий Войналович

В Украину прибыл знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн. Он заснимет военную агрессию России и преступления путинских войск против нашего народа

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Миссия режиссера - донести миру правду о вторжении России в нашу страну.

"Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности", - говорится в сообщении.

24 февраля Пенн уже разговаривал с журналистами, с нашими военными, видел, как мы защищаем нашу страну.

"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности западным политикам", - говорят в ОП.

"Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - добавили в Офисе.

Шон Пенн в Украине (фото: t.me/OP_UA)

Напомним, что режиссер уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал на Приазовье и пообщался с украинскими военными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд