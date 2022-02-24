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Шон Пенн приїхав в Україну, щоб зафільмувати агресію Росії

Автор: Дмитрий Войналович

В Україну прибув знаменитий американський актор та режисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн. Він зафільмує військову агресію Росії і злочини путінських військ проти нашого народу

Про це повідомили у Офісі президента України.

Місія режисера - донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну.

"Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності", - йдеться у повідомленні.

24 лютого Пенн уже розмовляв з журналістами, з нашими військовими, бачив, як ми захищаємо нашу країну.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам", - кажуть в ОП.

"Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - додали у Офісі.

Шон Пенн в Україні (фото: t.me/OP_UA)

Нагадаємо, що режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.

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