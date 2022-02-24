Шон Пенн приїхав в Україну, щоб зафільмувати агресію Росії

Місія режисера - донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну.

"Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності", - йдеться у повідомленні.

24 лютого Пенн уже розмовляв з журналістами, з нашими військовими, бачив, як ми захищаємо нашу країну.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам", - кажуть в ОП.

"Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - додали у Офісі.

Шон Пенн в Україні (фото: t.me/OP_UA)