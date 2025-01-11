Шоколадний торт з волоськими горіхами: рецепт приголомшливого десерту без борошна

Що потрібно для шоколадного торта без борошна

Для того, щоб приготувати цей шоколадний десерт, необхідні ці продукти:

шоколад - 300 г

горіхи смажені - 250 г

яйця - 4 шт.

насіння чіа - 2-3 ст. л.

масло - 175 г

цукор - 6 ст. л.

Як готувати шоколадний торт без борошна

Спершу волоські горіхи потрібно обсмажити, а після цього подрібнити, за бажанням знявши з горіхового ядра шкірку. Важливо при використанні блендера не перемолоти горіхи в борошно.

Подрібнені горіхи змішайте з насінням чіа. Окрім волоських горіхів можна використовувати інший вид плодів.

В окремі миски потрібно розбити яйця, відділяючи жовтки від білків. До миски з жовтками, як і до білків, потрібно всипати 3 ст. л. цукру.

Кожну суміш потрібно збити до однорідної консистенції. Маса повинна стати світлою та пишною. Якщо використовується одне приладдя для жовтків та білків, його необхідно ретельно вимити та витерти після збивання першої суміші.

Як готувати шоколадний десерт без борошна (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Тим часом розтопіть вершкове масло з 200 г шоколаду. Для зручності та більш швидкого розтоплення можна поламати шоколад на декілька частин, а масло нарізати на шматочки.

Можна використовувати лише чорний шоколад або поєднати однакову кількість чорного та білого шоколаду. Рідкий шоколад з маслом необхідно перемішати з горіховою масою.

Після цього влийте в горіхову суміш жовтки і ще раз перемішайте інгредієнти. Потім влийте збиті білки та перемішайте масу від нижньої частини до верхньої, щоб не зруйнувати текстуру білків.

Тепер торт потрібно запекти. Для цього перелийте масу в застелену пергаментом форму для випікання діаметром 24 см. Розігрійте духовку до 160 градусів і випікайте торт протягом 45 хвилин.

Як готувати шоколадний торт без борошна (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На гарячу випічку потрібно натерти решту шоколаду, який буде плавитись від температури - це буде своєрідною глазур'ю. Для того, щоб торт був ще смачнішим, його можна помістити в холодильник на декілька годин.