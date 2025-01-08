Мандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожному
Мандрики - невеличкі пиріжки, тісто для яких замішували зі сметаною, а для начинки використовували сир та вишні. Вважається, що назва цієї випічки в народі була пов'язана з легендою про мандри апостолів Петра і Павла.
Про те, як готувати мандрики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для мандриків
Для того, щоб приготувати українські мандрики, знадобляться такі продукти:
- борошно - 320 г
- вода (кип'ячена) - 1 ст. л.
- яйця - 2 шт.
- масло - 60 г
- вишні (заморожені) - 300 г
- сметана - 150 г
- сир кисломолочний - 200 г
- крохмаль - 1 ч. л.
- цукор - 5 ст. л.
- сіль - 1/4 ч. л.
- сода - 1/2 ч. л.
- розпушувач - 1 ч. л.
Як готувати мандрики
Щоб замісити тісто для мандриків, підігрійте масло, щоб воно стало м'яким, але не перетворилось на рідину. Просійте до масла борошно, додайте соду та розпушувач.
Також всипте до інгредієнтів 2 ст. л. цукру і перетріть суміш в крихту. Після цього розбийте до інгредієнтів 1 яйце, влийте сметану - і вимішайте тісто.
Як готувати мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)
Щоб тісто не обвітрилось за час приготування начинки, покладіть його в миску та накрийте харчовою плівкою. Для приготування начинки мандриків відокремте яєчний жовток від білка, додайте до білка воду і ретельно перемішайте.
Перетріть сир через сито або перемеліть в блендері. Додайте до жовтка 1 ст. л. цукру, ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції. Влийте жовток до сиру та змішайте інгредієнти для начинки.
Дістаньте з вишень кісточки, після чого присипте цукром та крохмалем. Так ягоди будуть менш вологими.
Розкачайте тісто на пласт завтовшки 2-3 мм, виріжте склянкою кружечки і перекладіть тісто на застелене пергаментом деко. Щоб зробити мандрик, викладіть на шматочок тіста 1 ч. л. сирної начинки, а потім втисніть в неї вишню.
Змастіть начинку і тісто білком, а потім накрийте другим кружальцем. З'єднайте краї тіста та зробіть хвильки зубчиками виделки.
Як готувати мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)
Змастіть поверхню мандриків білком та зробіть в кожному пиріжку декілька проколів зубочисткою. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте мандрики протягом 20-25 хвилин.
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