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Мандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожному

Середа 08 січня 2025 07:45
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Мандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожному Мандрики - українська випічка (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Мандрики - невеличкі пиріжки, тісто для яких замішували зі сметаною, а для начинки використовували сир та вишні. Вважається, що назва цієї випічки в народі була пов'язана з легендою про мандри апостолів Петра і Павла.

Про те, як готувати мандрики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для мандриків

Для того, щоб приготувати українські мандрики, знадобляться такі продукти:

  • борошно - 320 г
  • вода (кип'ячена) - 1 ст. л.
  • яйця - 2 шт.
  • масло - 60 г
  • вишні (заморожені) - 300 г
  • сметана - 150 г
  • сир кисломолочний - 200 г
  • крохмаль - 1 ч. л.
  • цукор - 5 ст. л.
  • сіль - 1/4 ч. л.
  • сода - 1/2 ч. л.
  • розпушувач - 1 ч. л.

Як готувати мандрики

Щоб замісити тісто для мандриків, підігрійте масло, щоб воно стало м'яким, але не перетворилось на рідину. Просійте до масла борошно, додайте соду та розпушувач.

Також всипте до інгредієнтів 2 ст. л. цукру і перетріть суміш в крихту. Після цього розбийте до інгредієнтів 1 яйце, влийте сметану - і вимішайте тісто.

Мандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожному

Як готувати мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб тісто не обвітрилось за час приготування начинки, покладіть його в миску та накрийте харчовою плівкою. Для приготування начинки мандриків відокремте яєчний жовток від білка, додайте до білка воду і ретельно перемішайте.

Перетріть сир через сито або перемеліть в блендері. Додайте до жовтка 1 ст. л. цукру, ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції. Влийте жовток до сиру та змішайте інгредієнти для начинки.

Дістаньте з вишень кісточки, після чого присипте цукром та крохмалем. Так ягоди будуть менш вологими.

Розкачайте тісто на пласт завтовшки 2-3 мм, виріжте склянкою кружечки і перекладіть тісто на застелене пергаментом деко. Щоб зробити мандрик, викладіть на шматочок тіста 1 ч. л. сирної начинки, а потім втисніть в неї вишню.

Змастіть начинку і тісто білком, а потім накрийте другим кружальцем. З'єднайте краї тіста та зробіть хвильки зубчиками виделки.

Мандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожномуМандрики: рецепт української випічки, яка сподобається кожному

Як готувати мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)

Змастіть поверхню мандриків білком та зробіть в кожному пиріжку декілька проколів зубочисткою. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте мандрики протягом 20-25 хвилин.

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