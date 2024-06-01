Шоколадний торт за 30 хвилин: рецепт пухкого десерту в мікрохвильовці

Напевно, майже кожен любить домашні десерти - проте, витрачати час на приготування навряд хто хоче. Однак, цей пухкий торт готується надзвичайно швидко - і водночас має насичений шоколадний смак.
Про те, як готувати торт в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.
Для того, щоб приготувати цей десерт в мікрохвильовці, потрібні такі інгредієнти:
А також скляна або керамічна форма для випікання діаметром 20 см.
Для початку змішайте сухі інгредієнти: до борошна додайте какао, соду та цукор, і перемішайте складники.
Влийте до сухих складників олію, молоко та додайте яйця. Ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.
Додайте оцет - і ще раз ретельно все перемішайте. В результаті тісто має бути консистенції сметани.
Застеліть дно форми пергаментом і перелийте в формочку тісто. Випікайте бісквіт в мікрохвильовці на максимальній потужності приблизно 8-10 хвилин.
Одразу дістаньте коржик з форми, зніміть пергамент. Розріжте бісквіт на три частини так, щоб вийшло три коржі.
Для крему до сметани додайте ванільний і звичайний цукор, загущувач. Збийте суміш міксером до загустіння.
Складіть торт, змастивши коржі кремом. За бажанням можна присипати десерт тертим шоколадом.
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