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Найпростіша сирна закуска: рецепт, за яким неможливо щось зіпсувати

Четвер 30 травня 2024 15:22
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Найпростіша сирна закуска: рецепт, за яким неможливо щось зіпсувати Як готувати сирні кілечка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Така несолодка страва готується швидко та просто - і чудово підходить для перекусу. В цьому рецепті використовується будь-який твердий сир, тож можна змінювати смак страви відповідно до своїх вподобань.

Про те, як приготувати таку смачну закуску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для сирних кілечок

Для того, щоб приготувати невелику порцію (6 кілець) такої закуски, потрібні наступні інгредієнти:

  • твердий сир - 50 г;
  • кисломолочний сир - 100 г;
  • яйце - 2 шт.;
  • борошно - 40 г;
  • розпушувач тіста - 4 г;
  • кріп - пучок;
  • кунжут - до смаку;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати сирні кілечка

Для початку пересипте в тарілку кисломолочний сир, твердий сир натріть на маленькій терці.

Помийте кріп, приберіть зайву вологу та подрібніть зелень. Додайте твердий сир та кріп до кисломолочного сиру, розбийте в масу одне яйце, додайте борошно та розпушувач.

За бажанням посоліть та поперчіть масу - і вимішайте тісто мокрими руками до однорідної консистенції. Якщо кисломолочний сир занадто вологий, можна додати трохи борошна.

Найпростіша сирна закуска: рецепт, за яким неможливо щось зіпсувати

Складники для сирних кілець (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Поставте розігріватися духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом.

Виліпіть мокрими руками з тіста кілечка та викладіть на деко. Відділіть жовток від білка у другого яйця, змажте жовтком сирні кільця. Зверху присипте кілечка кунжутом.

Випікайте в духовці 25 хвилин - після цього перекус готовий.

Раніше ми писали про те, як готувати млинці з шинкою та сиром у паніровці.

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