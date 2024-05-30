Найпростіша сирна закуска: рецепт, за яким неможливо щось зіпсувати

Така несолодка страва готується швидко та просто - і чудово підходить для перекусу. В цьому рецепті використовується будь-який твердий сир, тож можна змінювати смак страви відповідно до своїх вподобань.

Про те, як приготувати таку смачну закуску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Випікайте в духовці 25 хвилин - після цього перекус готовий.

Виліпіть мокрими руками з тіста кілечка та викладіть на деко. Відділіть жовток від білка у другого яйця, змажте жовтком сирні кільця. Зверху присипте кілечка кунжутом.

Складники для сирних кілець (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

За бажанням посоліть та поперчіть масу - і вимішайте тісто мокрими руками до однорідної консистенції. Якщо кисломолочний сир занадто вологий, можна додати трохи борошна.

Помийте кріп, приберіть зайву вологу та подрібніть зелень. Додайте твердий сир та кріп до кисломолочного сиру, розбийте в масу одне яйце, додайте борошно та розпушувач.

Для початку пересипте в тарілку кисломолочний сир, твердий сир натріть на маленькій терці.

Для того, щоб приготувати невелику порцію (6 кілець) такої закуски, потрібні наступні інгредієнти:

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