Шоколадный торт за 30 минут: рецепт пышного десерта в микроволновке

Что нужно для шоколадного торта

Для того чтобы приготовить этот десерт в микроволновке, нужны следующие ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

мука - 120 г;

сахар - 340 г;

какао - 45 г;

сметана (жирность 20%) - 600 г;

растительное масло - 70 мл;

молоко - 150 мл;

уксус 9% - 1 ст. л.;

сода - 1 ч. л.;

загуститель для сметаны - 10 г;

ванильный сахар - 10 г.

А также стеклянная или керамическая форма для выпечки диаметром 20 см.

Как готовить торт в микроволновке

Для начала смешайте сухие ингредиенты: в муку добавьте какао, соду и сахар, и перемешайте составляющие.

Влейте к сухим компонентам растительное масло, молоко и добавьте яйца. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

Добавьте уксус - и еще раз тщательно все перемешайте. В результате тесто должно быть консистенции сметаны.

Застелите дно формы пергаментом и перелейте в формочку тесто. Выпекайте бисквит в микроволновке на максимальной мощности примерно 8-10 минут.

Сразу достаньте корж из формы, снимите пергамент. Разрежьте бисквит на три части так, чтобы получилось три коржа.

Для крема к сметане добавьте ванильный и обычный сахар, загуститель. Взбейте смесь миксером до загустения.

Сложите торт, смазав коржи кремом. По желанию можно присыпать десерт тертым шоколадом.