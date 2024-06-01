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Шоколадный торт за 30 минут: рецепт пышного десерта в микроволновке

Как готовить шоколадный торт в микроволновке (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Наверное, почти каждый любит домашние десерты - однако тратить время на приготовление вряд ли кто хочет. Однако этот пышный торт готовится чрезвычайно быстро - и одновременно имеет насыщенный шоколадный вкус.

О том, как готовить торт в микроволновке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.

Что нужно для шоколадного торта

Для того чтобы приготовить этот десерт в микроволновке, нужны следующие ингредиенты:

  • яйца - 2 шт.;
  • мука - 120 г;
  • сахар - 340 г;
  • какао - 45 г;
  • сметана (жирность 20%) - 600 г;
  • растительное масло - 70 мл;
  • молоко - 150 мл;
  • уксус 9% - 1 ст. л.;
  • сода - 1 ч. л.;
  • загуститель для сметаны - 10 г;
  • ванильный сахар - 10 г.

А также стеклянная или керамическая форма для выпечки диаметром 20 см.

Как готовить торт в микроволновке

Для начала смешайте сухие ингредиенты: в муку добавьте какао, соду и сахар, и перемешайте составляющие.

Влейте к сухим компонентам растительное масло, молоко и добавьте яйца. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

Добавьте уксус - и еще раз тщательно все перемешайте. В результате тесто должно быть консистенции сметаны.

Застелите дно формы пергаментом и перелейте в формочку тесто. Выпекайте бисквит в микроволновке на максимальной мощности примерно 8-10 минут.

Сразу достаньте корж из формы, снимите пергамент. Разрежьте бисквит на три части так, чтобы получилось три коржа.

Для крема к сметане добавьте ванильный и обычный сахар, загуститель. Взбейте смесь миксером до загустения.

Сложите торт, смазав коржи кремом. По желанию можно присыпать десерт тертым шоколадом.

 

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