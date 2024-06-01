Шоколадный торт за 30 минут: рецепт пышного десерта в микроволновке

Наверное, почти каждый любит домашние десерты - однако тратить время на приготовление вряд ли кто хочет. Однако этот пышный торт готовится чрезвычайно быстро - и одновременно имеет насыщенный шоколадный вкус.
О том, как готовить торт в микроволновке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.
Для того чтобы приготовить этот десерт в микроволновке, нужны следующие ингредиенты:
А также стеклянная или керамическая форма для выпечки диаметром 20 см.
Для начала смешайте сухие ингредиенты: в муку добавьте какао, соду и сахар, и перемешайте составляющие.
Влейте к сухим компонентам растительное масло, молоко и добавьте яйца. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
Добавьте уксус - и еще раз тщательно все перемешайте. В результате тесто должно быть консистенции сметаны.
Застелите дно формы пергаментом и перелейте в формочку тесто. Выпекайте бисквит в микроволновке на максимальной мощности примерно 8-10 минут.
Сразу достаньте корж из формы, снимите пергамент. Разрежьте бисквит на три части так, чтобы получилось три коржа.
Для крема к сметане добавьте ванильный и обычный сахар, загуститель. Взбейте смесь миксером до загустения.
Сложите торт, смазав коржи кремом. По желанию можно присыпать десерт тертым шоколадом.
Раньше мы рассказывали самый простой рецепт сырной закуски.
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