Шоколадний кекс на раз, два: спробуєте і будете готувати постійно

Шоколадний кекс - неймовірна смакота, яку легко і просто готувати. Інгредієнти у випічці найпростіші, а часу на випікання витрачається дуже мало.
Рецептом поділилися на YouTube каналі Onyshkevychi.
Перемішайте вінчиком яйця з цукром. Додайте розтоплене вершкове масло і молоко.
Додайте в просіяне борошно какао і розпушувач, добре перемішайте. Введіть в рідку масу сухі інгредієнти і гарно перемішайте.
Змішайте соду з оцтом і введіть в тісто. Додайте підсмажені і подрібнені горіхи (будь-які, які ви любите). Застеліть пергаментом форму і викладіть тісто.
Випікайте при температурі 160 градусів близько години. За бажанням кекс можна покрити розтопленим шоколадом і притрусити горіхами.
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