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Шоколадний кекс на раз, два: спробуєте і будете готувати постійно

Шоколадний кекс (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Шоколадний кекс - неймовірна смакота, яку легко і просто готувати. Інгредієнти у випічці найпростіші, а часу на випікання витрачається дуже мало.

Рецептом поділилися на YouTube каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти на форму 30 см:

  • борошно - 350 г
  • цукор - 250 г
  • молоко - 250 г
  • вершкове масло - 150 г
  • яйце - 2 шт.
  • какао - 50 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • сода + оцет - 1 ч. л.
  • горіхи - 100 г
  • додатково - шоколад - 90 г

Покрокове приготування

Перемішайте вінчиком яйця з цукром. Додайте розтоплене вершкове масло і молоко.

Додайте в просіяне борошно какао і розпушувач, добре перемішайте. Введіть в рідку масу сухі інгредієнти і гарно перемішайте.

Змішайте соду з оцтом і введіть в тісто. Додайте підсмажені і подрібнені горіхи (будь-які, які ви любите). Застеліть пергаментом форму і викладіть тісто.

Випікайте при температурі 160 градусів близько години. За бажанням кекс можна покрити розтопленим шоколадом і притрусити горіхами.

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