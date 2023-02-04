Шоколадный кекс на раз, два: попробуете и будете готовить постоянно

Ингредиенты на форму 30 см:

мука – 350 г

сахар – 250 г

молоко – 250 г

сливочное масло – 150 г

яйцо – 2 шт.

какао – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сода + уксус – 1 ч. л.

орехи – 100 г

дополнительно – шоколад – 90 г

Пошаговое приготовление

Перемешайте венчиком яйца с сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.

Добавьте в просеянную муку какао и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Введите в жидкую массу сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.

Смешайте соду с уксусом и введите в тесто. Добавьте поджаренные и измельченные орехи (любые, которые вы любите). Застелите пергаментом форму и выложите тесто.

Выпекайте при температуре 160 градусов около часа. По желанию кекс можно покрыть растопленным шоколадом и посыпать орехами.