Шоколадный кекс на раз, два: попробуете и будете готовить постоянно

Шоколадный кекс – невероятная вкуснятина, которую легко и просто готовить. Ингредиенты в выпечке самые простые, а времени на выпекание уходит очень мало.
Рецептом поделились на YouTube канале Onyshkevychi.
Перемешайте венчиком яйца с сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.
Добавьте в просеянную муку какао и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Введите в жидкую массу сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.
Смешайте соду с уксусом и введите в тесто. Добавьте поджаренные и измельченные орехи (любые, которые вы любите). Застелите пергаментом форму и выложите тесто.
Выпекайте при температуре 160 градусов около часа. По желанию кекс можно покрыть растопленным шоколадом и посыпать орехами.
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