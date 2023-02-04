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Шоколадный кекс на раз, два: попробуете и будете готовить постоянно

Шоколадный кекс (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадный кекс – невероятная вкуснятина, которую легко и просто готовить. Ингредиенты в выпечке самые простые, а времени на выпекание уходит очень мало.

Рецептом поделились на YouTube канале Onyshkevychi.

Ингредиенты на форму 30 см:

  • мука – 350 г
  • сахар – 250 г
  • молоко – 250 г
  • сливочное масло – 150 г
  • яйцо – 2 шт.
  • какао – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сода + уксус – 1 ч. л.
  • орехи – 100 г
  • дополнительно – шоколад – 90 г

Пошаговое приготовление

Перемешайте венчиком яйца с сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.

Добавьте в просеянную муку какао и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Введите в жидкую массу сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.

Смешайте соду с уксусом и введите в тесто. Добавьте поджаренные и измельченные орехи (любые, которые вы любите). Застелите пергаментом форму и выложите тесто.

Выпекайте при температуре 160 градусов около часа. По желанию кекс можно покрыть растопленным шоколадом и посыпать орехами.

Раньше мы писали, как приготовить бомбезный мандариновый пирог.

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