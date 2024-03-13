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Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Середа 13 березня 2024 19:00
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Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото) Шоколадна панакота (скріншот / Sweet Cookie)
Автор: Людмила Рябухіна

Панакота - це ніжний десерт з Італії, який складається з вершків, цукру та желатину. Залежно від вподобань та використаних інгредієнтів, панакота може бути фруктовою, ягідною або ж шоколадною.

Як приготувати шоколадну панакоту на 4 порції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Sweet Cookie.

Що вам знадобиться для того, щоб приготувати панакоту на 4 порції:

  • чорний шоколад - 100 г
  • холодна вода - 50 мл
  • желатин - 10 г
  • жирні вершки - 250 мл
  • цукор пісок - 50 г
  • молоко - 700 мл
  • рідкий екстракт ванілі - 2 ч. л.
  • какао-порошок - 2 ст. л
  • стакани або невеликі чашки - 4 шт. на 200 мл

Для початку, подрібніть шоколад на менші шматки - це можна зробити як ножем, так і просто розламати шоколад руками, та складіть в глибоку миску.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Подрібнений шоколад (скріншот / Sweet Cookie)

В окремій мисці розведіть желатин - в желатиновий порошок потроху доливайте воду, ретельно розмішуючи. Перемішувати суміш необхідно до повного розчинення желатину.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Розчинений желатин (скріншот / Sweet Cookie)

В окрему невелику каструлю влийте вершки, додайте цукор, молоко, ванільний екстракт і ретельно перемішайте. Поставте вершкову суміш для панакоти на середній вогонь, розмішайте до розчинення цукру. Після цього додайте приготований желатин, розчиніть його.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Вершкова суміш з желатином (скріншот / Sweet Cookie)

Після розчинення желатину, 400 мл готової вершкової суміші перелийте в окрему миску. До решти суміші додайте 1 ст. л. какао, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. І знову перелийте приблизно 400 мл вершкової суміші з какао до окремого посуду.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

До частини суміші необхідно додати какао (скріншот / Sweet Cookie)

До решти суміші, що залишилася в каструльці, додайте подрібнений шоколад, і помішуючи, повністю розтопіть його. Отриману шоколадну суміш також перелийте в окрему миску для зручності.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

До решти вершкової суміші додають шоколад (скріншот / Sweet Cookie)

Тепер розливаємо вершкову суміш для панакоти по стаканах на порції. Залежно від того, якого розміру будуть стакани, буде й кількість порцій - можна взяти більші стакани, зменшивши кількість порцій та навпаки.

Поставте стакан на підставку таким чином, щоб він був під нахилом приблизно в 45 градусів. Для підставки можна використати пусті бляшанки з-під консервів або йогурту, миски, або ж навіть інший стакан.

Першою розлийте по стаканах суміш з какао, і поставте в холодильник на 30 хвилин.Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Вершкова суміш з какао розливається по стаканах (скріншот / Sweet Cookie)

Після цього, поставивши стакани на підставки як і попереднього разу, розлийте іншу суміш, шоколадну - і знову поставте в холодильник на 30 хвилин.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Наступний шар - вершкова суміш з шоколадом (скріншот / Sweet Cookie)

Після охолодження дістаємо майже готові десерти. Цього разу не нахиляйте стакани. Розлийте решту вершкової суміші - і ще раз поставте вершковий десерт в холодильник на 30 хвилин.

Шоколадний десерт панакота: простий рецепт на 4 порції (фото)

Верхній шар панакоти - вершкова суміш (скріншот / Sweet Cookie)

Після охолодження посипте зверху какао-порошком - і можна їсти смакоту!

До речі, раніше ми публікували простий рецепт пирога без яєць.

А також писали про те, як приготувати старовинний український пиріг Соложеник.

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