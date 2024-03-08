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На свято і просто так. Готуємо по-справжньому смачний пиріг без яєць

П'ятниця 08 березня 2024 09:03
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На свято і просто так. Готуємо по-справжньому смачний пиріг без яєць Що приготувати, якщо гості на порозі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Часом буває так, що хочеться приготувати щось смачненьке, але бюджетне. Також буває і так, що терміново потрібно спекти святковий пиріг, а часу й продуктів вдома дуже мало. В обох ситуація вас врятує цей простий рецепт.

Як швидко приготувати пиріг без яєць та молока, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу Ukrainian Food.

Для того, аби приготувати смачний та бюджетний пиріг, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • варення - 1 склянка (250 мілілітрів)
  • олія - 0,5 склянки
  • мінеральна вода - 120 мілілітрів
  • сода - 1 чайна ложка
  • борошно - 260 грамів
  • горіхи - 1 стакан.

Почнемо приготування. Змішайте з варенням олію, додайте соду та мінералку. Усе ретельно вимішайте вінчиком.

Починайте поступово додавати борошно. Якщо варення з часточками фруктів - нічого страшного, так буде ще смачніше. Коли ви ретельно вимішаєте тісто, додавайте подрібнені горіхи.

На свято і просто так. Готуємо по-справжньому смачний пиріг без яєцьТісто для пирога (скріншот)

Потім візьміть форму для випікання, змастіть її олією, потім присипте манкою або борошном. Виливайте тісто та відправляйте майбутній пиріг у духовку, яку потрібно попередньо розігріти до 200 градусів.

На свято і просто так. Готуємо по-справжньому смачний пиріг без яєцьГотовий пиріг без яєць та молока (скріншот)

Пиріг пропечеться усього за 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Перед подачею на стіл пиріг можна прикрасити за вашим смаком. Втім, ця смакота стане вдалим доповненням до частування й без цукрової пудри та іншого.

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