Шоколадні млинці з сирно-вишневою начинкою: речепт солодкої страви для легкого сніданку

Що потрібно для шоколадних млинців з сиром і вишнею

Для того, щоб приготувати солодкі шоколадні млинці з начинкою з сиру та вишень, потрібні такі інгредієнти:

молоко - 500 мл;

вершки або сметана - 50 г;

вишні - 400 г;

сир - 350 г;

какао - 40 г;

борошно - 225 г;

яйця - 3 шт.;

вершкове масло - 40 г;

цукор - 80 г;

ванільний цукор - 23 г;

цукрова пудра - 2 ст. л.;

крохмаль - 2 ст. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати шоколадні млинці з сирково-вишневою начинкою

Спочатку замісіть тісто для млинців. В глибоку миску розбийте яйця, краще, щоб вони були кімнатної температури. Всипте 40 г білого цукру і 10 г ванільного цукру, а також додайте сіль - це допоможе збалансувати смак.

Підігрійте молоко - воно має бути теплим, проте не гарячим. Влийте половину рідини в тісто та всипте попередньо просіяне какао. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи рідке тісто.

Розтопіть масло до стану рідини, додайте його в тісто для млинців. Влийте решту молока, за потреби підігрівши його. Ретельно перемішайте тісто.

Добре розігрійте пательню, вилийте приблизно черпак тіста. Точна кількість тіста на млинець залежить від розміру пательні. Хутко похитайте пательню так, щоб тісто покрило всю площу пательні.

Смажити млинець потрібно 1,5-2 хвилини з одного боку і ще 15-30 секунд з іншого, зменшивши вогонь до середнього.

Щоб приготувати начинку, помийте вишні і видаліть кісточки. Для приготування шоколадних млинців можна використовувати як свіжі, так і заморожені плоди, головне - без кісточок.

Пересипте вишні в каструлю, додайте крохмаль і 40 г цукру. Перемішуючи, варіть вишні до загустіння, на маленькому вогні. Після цього дайте начинці охолонути.

Для сирної начинки додайте до сиру решту ванільного цукру, цукрову пудру і вершки. Перемеліть сир блендером до консистенції пасти.

Викладіть начинку на млинець - лише з одного боку млинчика, двома паралельними смугами, а потім загорніть краї і згорніть виріб у рулет.