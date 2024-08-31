Шоколадные блины с творожной вишневой начинкой: рецепт сладкого блюда для легкого завтрака

Что нужно для шоколадных блинчиков с творогом и вишней

Для того чтобы приготовить сладкие шоколадные блины с начинкой из творога и вишен, нужны следующие ингредиенты:

молоко - 500 мл;

сливки или сметана - 50 г;

вишни - 400 г;

творог - 350 г;

какао - 40 г;

мука - 225 г;

яйца - 3 шт.;

сливочное масло - 40 г;

сахар - 80 г;

ванильный сахар - 23 г;

сахарная пудра - 2 ст. л.;

крахмал - 2 ст. л.;

соль - щепотка.

Как готовить шоколадные блины с творожно-вишневой начинкой

Сначала замесите тесто для блинов. В глубокую миску разбейте яйца, лучше, чтобы они были комнатной температуры. Всыпьте 40 г белого сахара и 10 г ванильного сахара, а также добавьте соль - это поможет сбалансировать вкус.

Подогрейте молоко - оно должно быть теплым, но не горячим. Влейте половину жидкости в тесто и всыпьте предварительно просеянное какао. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая жидкое тесто.

Растопите масло до состояния жидкости, добавьте его в тесто для блинов. Влейте остальное молоко, при необходимости подогрев его. Тщательно перемешайте тесто.

Хорошо разогрейте сковороду, вылейте примерно черпак теста. Точное количество теста на блин зависит от размера сковороды. Быстро покачайте сковороду так, чтобы тесто покрыло всю площадь сковороды.

Жарить блинчик нужно 1,5-2 минуты с одной стороны и еще 15-30 секунд с другой, убавив огонь до среднего.

Чтобы приготовить начинку, промойте вишни и удалите косточки. Для приготовления шоколадных блинов можно использовать как свежие, так и замороженные плоды, главное - без косточек.

Пересыпьте вишни в кастрюлю, добавьте крахмал и 40 г сахара. Перемешивая, варите вишни до загустения на маленьком огне. После этого дайте начинке остыть.

Для творожной начинки добавьте в творог остальной ванильный сахар, сахарную пудру и сливки. Перемелите творог блендером до консистенции пасты.

Выложите начинку на блинчик - только с одной стороны блинчика, двумя параллельными полосами, а затем заверните края и сверните изделие в рулет.