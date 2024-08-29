Ефектний торт "Спартак": рецепт шоколадно-медового десерту, що викличе ностальгію

Щодо виникнення таємничої назви цього шоколадного різновиду медовика існує багато припущень і суперечок. Втім, смак такого десерту з просочених кремом коржів навряд залишить байдужим.

Про те, як готувати торт "Спартак", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для шоколадно-медового торта

Для того, щоб приготувати шоколадний медовик "Спартак", потрібні такі продукти:

борошно - 650 г;

яйця - 4 шт.;

какао - 120 г;

молоко - 1,2 л;

мед - 4 ст. л.;

вершкове масло - 600 г;

цукор - 700 г;

ванільний цукор - 20 г;

крохмаль - 80 г;

сода - 2 ч. л.;

кава - 75 мл.

Як готувати торт "Спартак"

Для приготування цього торту знадобиться форма для випікання розміром 29х38 см. Проте приготування радять починати з крему, тоді він встигне охолонути до потрібної температури, поки випікатимуться коржі.

Щоб зробити крем для торта "Спартак", в каструльці змішайте крохмаль з ванільним цукром і 400 г звичайного цукру. В окрему миску розбийте 2 яйця, злегка перемішайте їх та влийте 250 мл молока.

Ретельно збийте молочно-яєчну суміш, а потім поступово влийте в каструлю з сухими складниками, перемішуючи, щоб не утворилися грудочки.

Влийте ще 750 мл молока і, помішуючи, варіть крем до загустіння. Коли суміш почне булькотіти, каструльку необхідно зняти з вогню - крем готовий.

Як готувати крем для торта "Спартак" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Поки крем охолоджується (каструлю все ж варто накрити кришкою), приготуйте тісто для коржів. Для цього змішайте 200 г цукру з 80 г просіяного какао, влийте 200 мл молока і перемішайте масу до однорідності.

Після цього влийте мед і поставте миску з масою на парову баню. Додайте до майбутнього тіста 100 г масла і соду. Перемішайте масу і зачекайте, доки вона злегка збільшиться в об'ємі - це відбувається завдяки хімічній реакції з содою.

Після цього, швидко перемішуючи суміш, додайте 2 яйця - їх рекомендують "вливати" цівкою, тоді вони не лише краще перемішаються з іншими компонентами, а й встигнуть згорнутися.

Попри незвичність, цей метод впливає на консистенцію тіста і текстуру майбутніх коржів. Помішуючи, прогрійте масу ще протягом 5 хвилин, а потім зніміть з пару.

Додайте в декілька етапів просіяне борошно, ретельно вимішайте тісто ложкою і зачекайте 5-6 хвилин, доки воно охолоне. Потім перекладіть його на робочу поверхню, розділіть на 7 частин і розкачайте кожну на коржик.

Вважається, що чим більше буде коржів і чим тоншими вони будуть - тим краще. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кожен корж по приблизно 4 хвилини, застеливши форму пергаментом. Корж також рекомендують проколоти виделкою по периметру.

Готові коржі для торта (скриншот / Закарпатська Господиня)

Закінчіть приготування крему - для цього 400 г масла підігрійте до кімнатної температури.

Потім його треба збити міксером, і поступово додати заварний крем - готова маса має бути світлою, пишною та дещо пружною. Викладіть корж-основу та змастіть кремом - потрібно приблизно 5 ст. л. маси.

Рівномірно змастіть корж кремом (скриншот / Закарпатська Господиня)

Зверху викладіть наступний корж і повторіть крок, проте не змащуйте останній корж кремом. Для приготування глазурі радять заварити в горнятку каву, додавши 100 г цукру. Потім додайте масло і какао, перемішайте суміш та змастіть нею верхній корж торта.

Перед ласуванням, торт "Спартак" рекомендують помістити в холодильник на ніч - тоді коржі просочаться кремом і десерт буде ніжнішим.