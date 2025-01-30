Шоколадные маффины, в которые невозможно не влюбиться: простой рецепт сладостей
Шоколадные маффины - это классика, которая всегда пользуется успехом. Нежные, ароматные и с насыщенным шоколадным вкусом, они станут отличным десертом для любого случая.
О том, как готовить шоколадные маффины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".
Что нужно для шоколадных маффинов
Для того, чтобы приготовить шоколадные маффины с какао и шоколадом, необходимы эти ингредиенты:
- мука - 160 г
- яйцо - 1 шт.
- молоко - 135 мл
- масло - 90 г
- какао - 30 г
- сахар - 90 г
- разрыхлитель - 8 г
- темный шоколад - 75 г
Как готовить шоколадные маффины
Приготовление шоколадных маффинов чрезвычайно простое. Разбейте яйца в глубокую миску для теста, всыпьте к ним сахар. Ингредиенты нужно перемешать венчиком до максимально однородной консистенции.
Растопите масло до жидкого состояния; при этом оно не должно быть горячим. Влейте масло к яйцам с сахаром, а также добавьте молоко.
Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты до однородности. После этого просейте в яичную массу какао, используя сито, чтобы не было комочков.
Затем в несколько этапов просейте в массу муку и разрыхлитель. Также можно сначала просеять сухие ингредиенты в другую посуду, а затем постепенно добавлять в яичную массу.
Для того, чтобы сделать шоколадные маффины еще лучше, в тесто можно добавить термостабильный темный шоколад. Тогда частички шоколада не расплавятся после выпекания.
Как готовить шоколадные маффины (скриншот / Mil Alexx. Рецепты и приготовления)
Разложите тесто по формочкам для кексов, заполнив их примерно на 80%, ведь тесто будет вырастать при запекании. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины около 20-25 минут.
Чтобы убедиться, что шоколадные маффины готовы, их необходимо проткнуть зубочисткой. Если она чистая - маффины готовы. Дополнительно выпечку можно украсить растопленным шоколадом.
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