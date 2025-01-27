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Осетинський пиріг з сиром і м'ясом: рецепт ситної випічки від Клопотенка

Понеділок 27 січня 2025 07:30
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Осетинський пиріг з сиром і м'ясом: рецепт ситної випічки від Клопотенка Як готувати осетинський пиріг (скриншот / Євген Клопотенко)
Автор: Людмила Рябухіна
Експерт: Євген Клопотенко

Осетинський пиріг - пласка випічка з різноманітними начинками. Осетинські пироги готують з тонкого тіста та великої кількості сирної, м'ясної, овочевої або ягідної начинки.

Про те, як готувати осетинський пиріг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал Євгена Клопотенка.

Що потрібно для осетинського пирога

Для того, щоб приготувати осетинський пиріг, необхідні ці інгредієнти:

  • борошно - 450-500 г
  • тепла вода - 250 мл
  • живі дріжджі - 20 г
  • адигейський сир - 200 г
  • сулугуні (або моцарела) - 150-200 г
  • яйце - 1 шт.
  • телячий фарш - 250-500 г
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 2-3 зубчиків
  • соняшникова олія - 5 ст. л.
  • масло - 50 г
  • кінза - 10-15 гілочок
  • зіра - 1/2 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • цукор - 1/2 ч. л.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку

Як готувати осетинський пиріг

Насипте борошно в глибоку миску, розкришіть до нього пресовані дріжджі. Всипте цукор та сіль, влийте 4 ст. л. олії та теплу воду. Вода не повинна бути холодною - в такому випадку тісто не підніметься.

Ретельно перемішайте інгредієнти та замісіть тісто. Готове тісто повинно бути м'яким та еластичним, а також не липнути до рук.

Сформуйте з маси кулю, покладіть тісто в миску та накрийте харчовою плівкою або рушником. Переставте посуд в тепле місце на 40-60 хвилин. Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, перемніть його та розділіть на дві однакові частини.

Щоб зробити осетинський пиріг з сирною начинкою, натріть на великій тертці два види сиру. Додайте до сирної начинки яйце, а також сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте.

Щоб приготувати осетинський пиріг з м'ясною начинкою, почистьте і подрібніть часник та цибулю. Змішайте ці інгредієнти з фаршем, додавши кінзу, зіру, решту олії, а також сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте інгредієнти та злегка відбийте фарш.

Розкачайте тісто на два круглих пласти завтовшки 3-5 мм. В центр одного викладіть сирну начинку, а в центр іншого - м'ясну. Защипніть краї тіста, щоб закрити начинку.
Осетинський пиріг з сиром і м'ясом: рецепт ситної випічки від Клопотенка
Як готувати осетинський пиріг (скриншот / Євген Клопотенко)

Переверніть пиріг зліпленими краями донизу та, обережно притискаючи виріб, сформуйте плаский пиріг діаметром 20-22 см. Перекладіть пиріг на застелене пергаментом деко і випікайте протягом 25-30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Коли пиріг стане рум'яним - дістаньте його і змастіть маслом. Зачекайте 10-15 хвилин, щоб осетинський пиріг злегка охолов, після чого випічку можна подавати до столу.

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