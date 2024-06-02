Шоколадне безе: рецепт невагомого десерту з усього 4 складників

Що потрібно для шоколадного безе

Для того, щоб приготувати такий хрусткий десерт, потрібні наступні інгредієнти:

цукор - 180 г;

яйця - 3 шт.;

чорний шоколад - 70 г;

лимонний сік - 6 г.

Як готувати безе з шоколадом

Заздалегідь викладіть яйця з холодильника на 3 години. Після цього розбийте яйця до миски, відокремлюючи жовтки від білків. Оскільки для безе потрібні тільки білки, жовтки можна використовувати для омлету або іншої страви.

Білки збивайте на високій швидкості міксера. Коли вони почнуть густішати, почніть додавати цукор, в три етапи.

Ретельно збийте суміш до однорідної консистенції, переконавшись що цукор повністю розчинився. Додайте лимонний сік та продовжте збивати білки до густої пухкої білої маси.

Шоколад розламайте на шматочки, перекладіть до миски та розтопіть за допомогою мікрохвильовки. Ретельно розмішайте, щоб в ньому не було грудочок.

Трохи зачекайте, щоб шоколад злегка охолов. Після цього повільно додайте його до білків. Обережно перемішайте суміш ложкою, щоб утворилися незвичні розводи.

Розігрійте духовку до температури 90 градусів, застеліть деко пергаментом. Наповніть кондитерський мішок сумішшю для безе і "вичавіть" порції десерту на деко.

Випікаєте безе півтори години, водночас злегка прочинивши дверцята духовки. Після цього дістаньте готове безе, дочекайтеся охолодження і подавайте.