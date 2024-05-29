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Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Середа 29 травня 2024 14:12
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Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави Як готувати медові кекси (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці медові кекси відрізняються своєю щільною текстурою, проте водночас мають неймовірний пряний смак. А готувати таку випічку надзвичайно просто та швидко.

Про те, як готувати медові кекси, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Що потрібно для медових кексів

Для того, щоб приготувати цю запашну випічку, потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 200 г;
  • мед - 100 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • цукор - 50 г;
  • сметана (жирність 10%) або кефір чи йогурт - 100 г;
  • олія - 100 г;
  • оцет - 10 г;
  • сода - 5 г;
  • сіль - дрібка;
  • мускатний горіх - 1/3 ч. л.;
  • суцвіття гвоздики (терті) - 4-5 шт.;
  • лимонна цедра - 10 г;
  • кориця - 1 ч. л.;
  • апельсинові цукати - 30 г;
  • горіхи - 50-100 г;
  • чорнослив - 30 г.

Як готувати медові кекси

Злегка розігрійте мед, щоб він був більш рідким і легше перемішувався з іншими інгредієнтами. Розбийте в миску два яйця, додайте мед і цукор - і збийте міксером до однорідної білої маси.

Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Збийте яйця з медом і цукром (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Додайте олію, сметану або кефір, гвоздику, мускатний горіх, корицю та сіль. Для розпушування залийте в окремій мисці соду оцтом, перемішайте і додайте суміш до тіста. Ретельно перемішайте масу за допомогою міксера.

Після цього додайте борошно і вимішайте тісто міксером на низьких обертах. Готове тісто має бути рідким.

Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Тісто для кексів (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Не додавайте начинку в тісто - вона додається вже в формочки. Подрібнить горіхи, цукати та чорнослив. За бажанням начинку можна замінити іншими складниками, наприклад, сушеними вишнями чи ягодами.

Розлийте тісто в форми для кексів, заповнивши їх приблизно на 3/4, зверху викладіть начинку.

Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Викладіть начинку на тісто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Злегка перемішайте тісто з начинкою в кожній формочці. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте кекси на верхній полиці 20-25 хвилин.

Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Готові кекси (скриншот / Ваніль і Шоколад)

До речі, раніше ми писали про те, як готувати кекс з сухофруктами.

Читайте також, як готувати печиво-мафін з малиновим джемом.

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