Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави
Ці медові кекси відрізняються своєю щільною текстурою, проте водночас мають неймовірний пряний смак. А готувати таку випічку надзвичайно просто та швидко.
Про те, як готувати медові кекси, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".
Що потрібно для медових кексів
Для того, щоб приготувати цю запашну випічку, потрібні такі інгредієнти:
- борошно - 200 г;
- мед - 100 г;
- яйця - 2 шт.;
- цукор - 50 г;
- сметана (жирність 10%) або кефір чи йогурт - 100 г;
- олія - 100 г;
- оцет - 10 г;
- сода - 5 г;
- сіль - дрібка;
- мускатний горіх - 1/3 ч. л.;
- суцвіття гвоздики (терті) - 4-5 шт.;
- лимонна цедра - 10 г;
- кориця - 1 ч. л.;
- апельсинові цукати - 30 г;
- горіхи - 50-100 г;
- чорнослив - 30 г.
Як готувати медові кекси
Злегка розігрійте мед, щоб він був більш рідким і легше перемішувався з іншими інгредієнтами. Розбийте в миску два яйця, додайте мед і цукор - і збийте міксером до однорідної білої маси.
Збийте яйця з медом і цукром (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Додайте олію, сметану або кефір, гвоздику, мускатний горіх, корицю та сіль. Для розпушування залийте в окремій мисці соду оцтом, перемішайте і додайте суміш до тіста. Ретельно перемішайте масу за допомогою міксера.
Після цього додайте борошно і вимішайте тісто міксером на низьких обертах. Готове тісто має бути рідким.
Тісто для кексів (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Не додавайте начинку в тісто - вона додається вже в формочки. Подрібнить горіхи, цукати та чорнослив. За бажанням начинку можна замінити іншими складниками, наприклад, сушеними вишнями чи ягодами.
Розлийте тісто в форми для кексів, заповнивши їх приблизно на 3/4, зверху викладіть начинку.
Викладіть начинку на тісто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Злегка перемішайте тісто з начинкою в кожній формочці. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте кекси на верхній полиці 20-25 хвилин.
Готові кекси (скриншот / Ваніль і Шоколад)
До речі, раніше ми писали про те, як готувати кекс з сухофруктами.
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