Неймовірно смачні медові кекси: рецепт випічки до чаю чи кави

Ці медові кекси відрізняються своєю щільною текстурою, проте водночас мають неймовірний пряний смак. А готувати таку випічку надзвичайно просто та швидко.

Про те, як готувати медові кекси, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Що потрібно для медових кексів

Для того, щоб приготувати цю запашну випічку, потрібні такі інгредієнти:

борошно - 200 г;

мед - 100 г;

яйця - 2 шт.;

цукор - 50 г;

сметана (жирність 10%) або кефір чи йогурт - 100 г;

олія - 100 г;

оцет - 10 г;

сода - 5 г;

сіль - дрібка;

мускатний горіх - 1/3 ч. л.;

суцвіття гвоздики (терті) - 4-5 шт.;

лимонна цедра - 10 г;

кориця - 1 ч. л.;

апельсинові цукати - 30 г;

горіхи - 50-100 г;

чорнослив - 30 г.

Як готувати медові кекси

Злегка розігрійте мед, щоб він був більш рідким і легше перемішувався з іншими інгредієнтами. Розбийте в миску два яйця, додайте мед і цукор - і збийте міксером до однорідної білої маси.

Збийте яйця з медом і цукром (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Додайте олію, сметану або кефір, гвоздику, мускатний горіх, корицю та сіль. Для розпушування залийте в окремій мисці соду оцтом, перемішайте і додайте суміш до тіста. Ретельно перемішайте масу за допомогою міксера.

Після цього додайте борошно і вимішайте тісто міксером на низьких обертах. Готове тісто має бути рідким.

Тісто для кексів (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Не додавайте начинку в тісто - вона додається вже в формочки. Подрібнить горіхи, цукати та чорнослив. За бажанням начинку можна замінити іншими складниками, наприклад, сушеними вишнями чи ягодами.

Розлийте тісто в форми для кексів, заповнивши їх приблизно на 3/4, зверху викладіть начинку.

Викладіть начинку на тісто в формах (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Злегка перемішайте тісто з начинкою в кожній формочці. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте кекси на верхній полиці 20-25 хвилин.

Готові кекси (скриншот / Ваніль і Шоколад)