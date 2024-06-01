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Шоколадний торт за 30 хвилин: рецепт пухкого десерту в мікрохвильовці

Субота 01 червня 2024 16:18
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Шоколадний торт за 30 хвилин: рецепт пухкого десерту в мікрохвильовці Як готувати шоколадний торт в мікрохвильовці (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Напевно, майже кожен любить домашні десерти - проте, витрачати час на приготування навряд хто хоче. Однак, цей пухкий торт готується надзвичайно швидко - і водночас має насичений шоколадний смак.

Про те, як готувати торт в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.

Що потрібно для шоколадного торта

Для того, щоб приготувати цей десерт в мікрохвильовці, потрібні такі інгредієнти:

  • яйця - 2 шт.;
  • борошно - 120 г;
  • цукор - 340 г;
  • какао - 45 г;
  • сметана (жирність 20 %) - 600 г;
  • олія - 70 мл;
  • молоко - 150 мл;
  • оцет 9% - 1 ст. л.;
  • сода - 1 ч. л.;
  • загусник для сметани - 10 г;
  • ванільний цукор - 10 г.

А також скляна або керамічна форма для випікання діаметром 20 см.

Як готувати торт в мікрохвильовці

Для початку змішайте сухі інгредієнти: до борошна додайте какао, соду та цукор, і перемішайте складники.

Влийте до сухих складників олію, молоко та додайте яйця. Ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.

Додайте оцет - і ще раз ретельно все перемішайте. В результаті тісто має бути консистенції сметани.

Застеліть дно форми пергаментом і перелийте в формочку тісто. Випікайте бісквіт в мікрохвильовці на максимальній потужності приблизно 8-10 хвилин.

Одразу дістаньте коржик з форми, зніміть пергамент. Розріжте бісквіт на три частини так, щоб вийшло три коржі.

Для крему до сметани додайте ванільний і звичайний цукор, загущувач. Збийте суміш міксером до загустіння.

Складіть торт, змастивши коржі кремом. За бажанням можна присипати десерт тертим шоколадом.

Раніше ми розповідали найпростіший рецепт сирної закуски.

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