Шоколадний торт за 30 хвилин: рецепт пухкого десерту в мікрохвильовці

Напевно, майже кожен любить домашні десерти - проте, витрачати час на приготування навряд хто хоче. Однак, цей пухкий торт готується надзвичайно швидко - і водночас має насичений шоколадний смак.

Про те, як готувати торт в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.

Що потрібно для шоколадного торта

Для того, щоб приготувати цей десерт в мікрохвильовці, потрібні такі інгредієнти:

яйця - 2 шт.;

борошно - 120 г;

цукор - 340 г;

какао - 45 г;

сметана (жирність 20 %) - 600 г;

олія - 70 мл;

молоко - 150 мл;

оцет 9% - 1 ст. л.;

сода - 1 ч. л.;

загусник для сметани - 10 г;

ванільний цукор - 10 г.

А також скляна або керамічна форма для випікання діаметром 20 см.

Як готувати торт в мікрохвильовці

Для початку змішайте сухі інгредієнти: до борошна додайте какао, соду та цукор, і перемішайте складники.

Влийте до сухих складників олію, молоко та додайте яйця. Ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.

Додайте оцет - і ще раз ретельно все перемішайте. В результаті тісто має бути консистенції сметани.

Застеліть дно форми пергаментом і перелийте в формочку тісто. Випікайте бісквіт в мікрохвильовці на максимальній потужності приблизно 8-10 хвилин.

Одразу дістаньте коржик з форми, зніміть пергамент. Розріжте бісквіт на три частини так, щоб вийшло три коржі.

Для крему до сметани додайте ванільний і звичайний цукор, загущувач. Збийте суміш міксером до загустіння.

Складіть торт, змастивши коржі кремом. За бажанням можна присипати десерт тертим шоколадом.