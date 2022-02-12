Сходить в театр и не опозориться: какие правила этикета вы точно не знаете

Одежда. В каждом театре действуют свои правила по поводу одежды. Посетить представление в клубе можно и в джинсах, а вот в партер Венской оперы без вечернего дресс-кода просто не пустят. Но вот на балкон попасть можно и в более простой одежде.

Опоздание актера. Если выход на сцену задерживается всего 5 минут, то вызывать актеров возмущенными аплодисментами не стоит – это говорит о невоспитанности зрителя.

Более длительная задержка концерта или спектакля обычно связана с каким-то форс-мажором и организаторы точно заняты решением этой проблемы, поэтому не стоит делать обстановку еще более напряженной.

Шум. Историй о том, как самый драматический монолог был сорван шелестением фантика или кашлем зрителя, найти можно немало. И актеры от таких ситуаций впадают в отчаяние, так как вся их работа сводится к нулю.

Они ведут зрителя к этому моменту все представление, и одна минута портит всю пьесу. Актеры ценят публику, которая не шумит.

Мобильных телефонов это тоже касается. Все аппараты сейчас имеют функцию беззвучного режима, которую нужно включить сразу, как только вы переступили порог театра.

Пищащий телефон или звуки сообщений – самое жуткое проявление неуважения. Не только к актерам, но и к остальным зрителям.

Цветы. В каждом театре существуют свои правила вручения цветов артистам. В некоторых – сотрудники театра собирают все цветы в оркестровой яме и после окончания представления сами их выносят артистам.

Если вы хотите как-то обозначить именно свой букет – вложите в него открытку или записку с именем того, кому он предназначен.

Если вы идете в театр за границей, то есть смысл поинтересоваться правилами. В некоторых считается нормой прислать букет актеру за кулисы перед началом спектакля. А в других театрах запрещено вручать цветы лично, так как это считается нарушением безопасности.

Окончание спектакля. Не нужно бежать в гардероб за одеждой до того, как артисты вышли на поклон. Это считается дурным тоном. И не стоит думать, что вы это сделали незаметно – актеры со сцены видят все передвижения зрителей в зале. И это может сильно обидеть артистов, для них это признак неуважения.

Прибытие в театр. Хорошим тоном считается прибытие в театр за 30-45 минут до начала. Вы успеете без спешки оставить верхнюю одежду в гардеробе, помыть руки, поправить прическу, поздороваться с друзьями и даже посетить буфет.

Если вы опоздали на спектакль, то зайти в зал можно уже только в антракте. Если вы пришли на концерт, то сесть на свое место можно в перерыве между номерами, во время аплодисментов.

Кстати, аплодировать между частями большого произведения, например, сонаты или симфонии – моветон. Если вы не уверены, закончилась только часть или все произведение – не начинайте хлопать первым, следите за реакцией опытных театралов.

Ваши эмоции важны. Артисты будут очень благодарны за ваш энтузиазм. Чем больше ваша отдача, тем больше положительных эмоций. Смейтесь в смешных местах, разрешите себе пустить слезу в грустных. Реакция зрителей очень сильно влияет на успех спектакля в целом.