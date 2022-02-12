Сходити в театр і не зганьбитися: які правила етикету ви точно не знаєте

Одяг. У кожному театрі діють свої правила з приводу одягу. Відвідати виставу в клубі можна і в джинсах, а ось в партер Віденської опери без вечірнього дрес-коду просто не пустять. Але ось на балкон потрапити можна і в більш простому одязі.

Запізнення актора. Якщо вихід на сцену затримується всього 5 хвилин, то викликати акторів обуреними оплесками не варто – це говорить про невихованість глядача.

Більш тривала затримка концерту або вистави зазвичай пов'язана з якимось форс-мажором і організатори точно зайняті розв'язанням цієї проблеми, тому не варто робити обстановку ще більш напруженою.

Шум. Історій про те, як найдраматичніший монолог був зірваний шелестінням фантика або кашлем глядача, знайти можна чимало. І актори від таких ситуацій впадають у відчай, оскільки вся їхня робота зводиться до нуля.

Вони ведуть глядача до цього моменту всю виставу, і одна хвилина псує всю п'єсу. Актори цінують публіку, яка не шумить.

Мобільних телефонів це теж стосується. Всі апарати зараз мають функцію беззвучного режиму, яку потрібно включити відразу, як тільки ви переступили поріг театру.

Пищить телефон або звуки повідомлень – найстрашніше прояв неповаги. Не тільки до акторів, а й до решти глядачів.

Квіти. У кожному театрі існують свої правила вручення квітів артистам. У деяких - співробітники театру збирають всі квіти в оркестровій ямі й після закінчення вистави самі їх виносять артистам.

Якщо ви хочете якось позначити саме свій букет - вкладіть в нього листівку або записку з ім'ям того, кому він призначений.

Якщо ви йдете в театр за кордоном, то є сенс поцікавитися правилами. У деяких вважається нормою надіслати букет акторові за лаштунки перед початком вистави. А в інших театрах заборонено вручати квіти особисто, оскільки це вважається порушенням безпеки.

Закінчення вистави. Не потрібно бігти в гардероб за одягом до того, як артисти вийшли на уклін. Це вважається поганим тоном. І не варто думати, що ви це зробили непомітно – актори зі сцени бачать всі пересування глядачів в залі. І це може сильно образити артистів, для них це ознака неповаги.

Прибуття в театр. Хорошим тоном вважається прибуття в театр за 30-45 хвилин до початку. Ви встигнете без поспіху залишити верхній одяг в гардеробі, помити руки, поправити зачіску, привітатися з друзями та навіть відвідати буфет.

Якщо ви запізнилися на виставу, то зайти в зал можна вже тільки в антракті. Якщо ви прийшли на концерт, то сісти на своє місце можна в перерві між номерами, під час оплесків.

До речі, аплодувати між частинами великого твору, наприклад, сонати або симфонії – моветон. Якщо ви не впевнені, закінчилася тільки частина або весь твір – не починайте плескати першим, стежте за реакцією досвідчених театралів.

Ваші емоції важливі. Артисти будуть дуже вдячні за ваш ентузіазм. Чим більше ваша віддача, тим більше позитивних емоцій. Смійтеся в смішних місцях, дозвольте собі пустити сльозу в сумних. Реакція глядачів дуже сильно впливає на успіх вистави в цілому.