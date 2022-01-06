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Как на новогодних локациях не потерять детей в толпе: основные советы

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Четверг 06 января 2022 13:46
Как на новогодних локациях не потерять детей в толпе: основные советы Фото: Правила поведения с детьми на новогодних локациях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Наступил Новый год и праздники продолжаются. В Украине работает масса новогодних локаций, на которые большинство людей приходит с детьми.

Как сделать так, чтобы не потерять чадо в толпе рассказали на странице патрульной полиции.

Главные правила поведения с детьми в толпе

  • Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.
  • В толпе крепко держите ребенка за руку.
  • Поговорите с ребенком, объясните, что толпа не место для игр, поэтому не следует отвлекаться и отходить или отбегать от родителей без предупреждения.
  • Заблаговременно проверьте, знает ли ребенок свои данные ФИО (свое и родителей), свой адрес, номер телефона родителя. На всякий случай положите в карман ребенка записку с этими данными.

  • Приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: он даст знать, если ребенок выйдет за пределы установленной геолокации.
    Обязательно тренируйте дома ситуации, когда ребенок теряется - он должен четко знать, как действовать. Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся, громко звать на помощь.

  • Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

Помните, что ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.

Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на мгновение. Если же случилось так, что ребенок потерялся, не медлите, сразу сообщайте в полицию.

Как мы ранее писали, в Винницкой области двое детей сбежали из дома и босиком прошли 10 километров.

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