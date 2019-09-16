Сходили на коцерт Кобзона: на Донбассе уничтожили боевиков "ДНР"

В сети показали фотографии уничтоженных боевиков "ДНР"
На Донбассе украинские военные уничтожили еще двух боевиков террористической "ДНР". О новом грузе 200 сообщил на своей Facebook-странице боец ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"11.08.19 Гуричев Вадим из 9 ошпмп, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал Анатолий и опубликовал фото боевика.
Фото: Убитый боевик Гуричев Вадим (facebook.com/ukrop.bc)
Также Штефан сообщил о еще одном "двухсотом", им стал Дмитрий Дешкин.
"29.07.19 Дешкин "Донбасс" Дмитрий, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал военный.
Фото: Убитый боевик Дмитрий Дешкин (facebook.com/ukrop.bc)
Интересно, что боевик Дмитрий Дешкин входил в черный список базы "Миротворец". По данным "Миротворца", он ранее состоял на службе в Генеральной прокуратуре Донецкой области.
В комментариях люди пишут, что рады смерти врагов Украины, которые убивают на Донбассе наших ребят.
Как сообщалось ранее, на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".
Также мы писали о том, что еще до объявления "хлебного перемирия" воины ВСУ взорвали посреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области дом "главы МВД" "ДНР" Алексея Дикого. В сети недавно показали видео спецоперации.