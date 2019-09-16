Сходили на коцерт Кобзона: на Донбассе уничтожили боевиков "ДНР"

Фото: На Донбассе уничтожили новых боевиков (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали фотографии уничтоженных боевиков "ДНР"

На Донбассе украинские военные уничтожили еще двух боевиков террористической "ДНР". О новом грузе 200 сообщил на своей Facebook-странице боец ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"11.08.19 Гуричев Вадим из 9 ошпмп, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал Анатолий и опубликовал фото боевика.

Фото: Убитый боевик Гуричев Вадим (facebook.com/ukrop.bc)

Также Штефан сообщил о еще одном "двухсотом", им стал Дмитрий Дешкин.

"29.07.19 Дешкин "Донбасс" Дмитрий, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал военный.

Фото: Убитый боевик Дмитрий Дешкин (facebook.com/ukrop.bc)

Интересно, что боевик Дмитрий Дешкин входил в черный список базы "Миротворец". По данным "Миротворца", он ранее состоял на службе в Генеральной прокуратуре Донецкой области.

В комментариях люди пишут, что рады смерти врагов Украины, которые убивают на Донбассе наших ребят.

Клим Чугункин.

Тельник опозорил, суч*я корявая.

Земля стекловатой.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Как сообщалось ранее, на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".

Также мы писали о том, что еще до объявления "хлебного перемирия" воины ВСУ взорвали посреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области дом "главы МВД" "ДНР" Алексея Дикого. В сети недавно показали видео спецоперации.