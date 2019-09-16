Сходили на коцерт Кобзона: на Донбасі знищили бойовиків "ДНР"

Фото: На Донбасі знищили нових бойовиків (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фотографії знищених бойовиків "ДНР"

На Донбасі українські військові знищили ще двох бойовиків терористичної "ДНР". Про новий вантаж 200 повідомив на своїй Facebook-сторінці боєць ВСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"11.08.19 Гуричев Вадим з 9 ошпмп, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - написав Анатолій і опублікував фото бойовика.

Фото: Убитий бойовик Гуричев Вадим (facebook.com/ukrop.bc)

Також Штефан повідомив про ще одного "двохсотого", ним став Дмитро Дешкін.

"29.07.19 Дешкін "Донбас" Дмитро, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - написав військовий.

Фото: Убитий бойовик Дмитро Дешкин (facebook.com/ukrop.bc)

Цікаво, що бойовик Дмитро Дешкін входив у чорний список бази "Миротворець". За даними "Миротворця", він раніше перебував на службі в Генеральній прокуратурі Донецької області.

В коментарях люди пишуть, що раді смерті ворогів України, які вбивають на Донбасі наших хлопців.

Клим Чугункін.

Тельник зганьбив, суч*я кострубате.

Земля скловатою.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Як повідомлялося раніше, на Донбасі ліквідували ще одного бойовика, якого "ДНРовці" називали "легендою", також він відомий за позивним "Смс".

Також ми писали про те, що ще до оголошення "хлібного перемир'я" воїни ВСУ підірвали посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області дім "глави МВС" "ДНР" Олексія Дикого. В мережі нещодавно показали відео спецоперації.