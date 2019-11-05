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Сходил на концерт Кобзона: на Донбассе уничтожили опасного террориста (фото)

STYLERВойна    05.11.2019 - 13:21
Сходил на концерт Кобзона: на Донбассе уничтожили опасного террориста (фото)
На Донбассе убит опасный боевик (Коллаж РБК-Украина)

В Донецкой области украинские военные убили террориста "ДНР"

На Донбассе уничтожили боевика из известной и опасной группировки "Призрак". Террорист Александр Миронюк был ликвидирован украинскими бойцами 4 ноября 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в соцсети военный ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По информации украинского бойца, террорист был в черном списке сайта "Миротворец". Он проживал в Луганcкой области в городе Голубовка, на момент смерти ему было 48 лет.

Сходил на концерт Кобзона: на Донбассе уничтожили опасного террориста (фото)

Убитый террорист Александр Миронюк (Штефан Штирлиц/Telegram)

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Александр из "Призрака" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал Анатолий Штефан.

Сходил на концерт Кобзона: на Донбассе уничтожили опасного террориста (фото)На Донбассе убит боевик Александр Миронюк (Штефан Штирлиц/Telegram)

Напомним, что группировка "Призрак" орудует на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.

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