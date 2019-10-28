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Пополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевика

STYLERВойна    28.10.2019 - 10:06
Пополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевика
На Донбассе ликвидировали террориста (youtube.com.vicenews)

На Донбассе убили еще одного террориста, воевавшего в рядах "ДНР"

На Донбассе ликвидировали еще одного террориста, который воевал за боевиков "ДНР" в Донецкой области. Его имя Владислав Акулин, ему было 19 лет. Об этом в своем Telegram канале сообщает блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Блогер опубликовал фотографии ликвидированного поклонника "ДНР", а также скриншоты страниц его социальных сетей.

Вакулин родился в 2000 году в Горловке, об этом свидетельствуют данные с его страниц в соцсетях. Там же знакомые парня очень скорбят о его смерти.

Пополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевика

Боевик Владислав Акулин (Штефан Штирлиц/Telegram)

Пополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевикаПополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевика

Скриншот из соцсетей

Интересно, что другой блогер под ником Necro Mancer, также со ссылкой на комментарии в социальных сетях, отмечает, что Вакулин погиб не в боевых условиях. Он пишет, что боевика убил его лучший друг.

Пополнение груза 200: на Донбассе ликвидировали 19-летнего боевикаСкриншот

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