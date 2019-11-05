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Сходив на концерт Кобзона: на Донбасі знищили терориста (фото)

STYLERВійна    05.11.2019 - 13:21
Сходив на концерт Кобзона: на Донбасі знищили терориста (фото)
На Донбасі убитий небезпечний бойовик (Колаж РБК-Україна)

У Донецькій області українські військові вбили терориста "ДНР"

На Донбасі знищили бойовика з відомого і небезпечного угруповання "Привид". Терорист Олександр Миронюк був ліквідований українськими бійцями 4 листопада 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі військовий ВСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За інформацією українського бійця, терорист був у чорному списку сайту "Миротворець". Він проживав у Луганській області в місті Голубівка, на момент смерті йому було 48 років.

Сходив на концерт Кобзона: на Донбасі знищили терориста (фото)

Убитий терорист Олександр Миронюк (Штефан Штірліц/Telegram)

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Олександр з "Привиду" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав Анатолій Штефан.

Сходив на концерт Кобзона: на Донбасі знищили терориста (фото)На Донбасі убитий бойовик Олександр Миронюк (Штефан Штірліц/Telegram)

Нагадаємо, що угрупування "Привид" орудує на тимчасово непідконтрольній українському уряду території Луганської області.

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