UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шнуров оправдался за фото в "ЛНР"

Сергей Шнуров отреагировал на фото в "ЛНР" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на фотографию, которую разместил на своей странице второсортный актер Георгий Болонев. Музыкант заявил, что фото, якобы в "ЛНР" - подделка.

Об этом Шнуров написал в комментариях под снимком на странице Болонева.

На снимке изображены трое мужчин в камуфляже, которые стоят в арке памятника так называемому стахановскому движению в городе Ирмино. Город еще с 2014 года находится под временной оккупацией российских террористов.

Указывается, что на этом снимке изображены "повар Путина" и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, сам актер Георгий Болонев и музыкант Сергей Шнуров.

"Взял мою старую фотку и пр***шил к чьему-то фото. Как школьник, ей-богу", - написал Сергей Шнуров в комментарии под снимком.

Скриншот

На снимке явно были видны следы монтажа и фото самого Шнурова совпадает с его снимком с Петербургского экономического форума в 2021 году. Совпадает наклон головы, морщины, длина бороды и положение бровей. Можно также увидеть, что были какие-то манипуляции с шевроном.

Скриншот

Пресс-секретарь Шнурова Дмитрий Гугучин сообщил в комментарии для СМИ о том, что музыкант сейчас находится в Турции.

"Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически не мог быть ни в России, ни в "ЛНР", - ответил Гугучин.

А через пару часов после публикации, снимок со страницы Георгия Болонева был удален.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Наташа Королева уехала в США и заговорила об эмиграции из России.

А еще рассказывали о том, а Ани Лорак бросил бойфренд и начались проблемы с деньгами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шнуров