Шнуров виправдався за фото в "ЛНР"

На знімку зображені троє чоловіків у камуфляжі, які стоять в арці пам'ятника так званому Стахановському руху в місті Ірміно. Місто ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією російських терористів.

Вказується, що на цьому знімку зображені "кухар Путіна" і спонсор "ПВК Вагнера" Євген Пригожин, сам актор Георгій Болонєв і музикант Сергій Шнуров.

"Взяв мою стару фотку і пр***шив до якогось фото. Як школяр, їй-богу", - написав Сергій Шнуров у коментарі під знімком.

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На знімку явно було видно сліди монтажу і фото самого Шнурова збігається з його знімком з Петербурзького економічного форуму у 2021 році. Збігається нахил голови, зморшки, довжина бороди та положення брів. Можна також побачити, що були якісь маніпуляції з шевроном.

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Прессекретар Шнурова Дмитро Гугучін повідомив у коментарі для ЗМІ про те, що музикант зараз перебуває в Туреччині.

"Ми зараз тут по роботі. І Сергій фізично не міг бути ні в Росії, ні в "ЛНР", - відповів Гугучін.

А через пару годин після публікації, знімок зі сторінки Георгія Болонєва був видалений.