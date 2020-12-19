Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в Европе

Денис Шмыгаль (фото: РБК-Украина)

В Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиардов гривен, что является рекордным показателем. Также запланировано поэтапное повышение зарплат врачам, и к 2023 году их уровень будет соизмерим с европейским.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера".

Глава Кабмина рассказал, что в следующем году зарплаты работникам медицинской сферы вырастут чуть более чем на 2 тысячи.

"Для врача, который приходит из университета, заработная плата будет 9 500 гривен. Для врача более опытного, высокой категории - 13 500 гривен. Это в среднем чуть более чем на 2 тысячи выше, чем в этом году", - отметил чиновник.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что власть имеет поэтапный план роста расходов на медицину, и до 2023 года они должны составить 5% от ВВП.

"Это позволит достичь действительно уровня европейской оплаты труда для врачей, действительно европейских условий. То есть этот план есть", - заявил премьер.

Он также напомнил, что в бюджете предусмотрены средства на 300%-ные доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

При этом чиновник добавил, что правительство выделяет значительные бюджетные средства на медицину, но на местах возникают проблемы в их распределении.

Шмыгаль заявил о необходимости контроля со стороны как депутатов, так и представителей министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов обратился с видеообращением к нардепам и призвал существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.

Напомним, недавно премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине финансирование медицины вырастет на 60% за два года.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.

Как ФЛП подать заявление на получение 8 тыс. грн и до какого времени это можно сделать

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.

Максим Степанов сетует, что украинцы не придерживаются карантинных ограничений

А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".

Саакашвили говорит, что дыра в бюджете Украины составляет 170 млрд грн

Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.

Сегодня российской вакцины не существует, говорит Радуцкий

Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

Ссора Белецкого со Скориком попала на видео